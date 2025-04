«Il lupo cattivo è tornato»: era scomparso oltre 10mila anni fa. Il primo caso di de-estinzione al mondo – Il video

L'annuncio della nascita di Romolo, Remo e Khaleesi, i tre cuccioli di "metalupo", è stato dato dalla Colossal Biosciences, l'azienda specializzata nella de-estinzione di specie animali

Il «lupo cattivo è tornato». E non soltanto sulla copertina del nuovo numero del Time, dedicato al primo caso di de-estinzione al mondo. Una società di bioscienza del Texas, la Colossal Biosciences, sostiene infatti di aver riportato in vita il lupo dell’era glaciale, estinto oltre 10mila anni fa. «Stai ascoltando il primo ululato in oltre 10mila anni di un “dire wolf’”, il mitologico metalupo o meglio enocione, specie estinta», recita l’annuncio dell’azienda, che su X ha inoltre allegato l’audio e le immagini di due cuccioli di lupo dal pelo bianco. Si chiamano Romolo e Remo e sono due dei tre cuccioli de-estinti, nati il 1° ottobre 2024. La Colossal sta, inoltre, lavorando per riportare in vita il mammut, il dodo, la tigre della Tasmania.

Il processo di de-estinzione

Non si tratta di clonazione. Gli scienziati hanno ricostruito il genoma del «lupo cattivo» o «lupo feroce» a partire dal Dna antico, conservato in fossili risalenti a 11.500 e 72.000 anni fa: un dente trovato a Sheridan Pit, Ohio, e un osso di orecchio di 72.000 anni fa dissotterrato ad American Falls, Idaho (I campioni sono stati prestati dai musei che li ospitano). Gli scienziati hanno poi apportato 20 modifiche – si legge sul Time – in 14 geni del comune lupo grigio e, utilizzando cani domestici come madri surrogate, hanno portato al mondo Romolo e Remo e la loro sorella Khaleesi.

Come stanno?

Tre nascite separate avvenute alla fine del 2024, de-estinguendo di fatto (per la prima volta) una linea di animali il cui pool genetico era scomparso da tempo. Per più di un decennio, scrive il New York Times che ha ripreso la notizia, gli scienziati hanno inseguito «l’idea di far rivivere specie estinte». E, ora, la “fantasia” supera la realtà: l’enocione, la specie gigantesca, ritenuto una creatura leggendaria resa famosa dalla serie Il trono di spade in cui sono apparsi i “metalupi”, è tornato in vita. I tre cuccioli misurano già quasi 4 piedi di lunghezza, pesano 80 libbre e potrebbero crescere fino a 6 piedi e 150 libbre. La società Colossal li ha chiamati così in onore dei gemelli mitologici fondatori di Roma, che si dice siano stati cresciuti da un lupo. E pure in omaggio a Daenerys Targaryen di “Game of Thrones” ha battezzato la sorella Khaleesi. I tre si trovano ora in una struttura privata di duemila acri in una località tenuta segreta nel Nord degli Stati Uniti. Stiamo creando queste copie funzionali di qualcosa che era vivo” e si è poi estinto, ha detto Beth Shapiro, la responsabile scientifica di Colossal, in un’intervista.

Le critiche

Non tutti gli scienziati concordano con questo tipo di esperimenti, scrivono ancora i media americani. Ma l’idea dell’azienda – che vorrebbe lavorare anche sul mammut lanoso, e altri animali estinti e ha già alle spalle annunci di lavori sul Dna di queste specie – è che le stesse tecniche potrebbero essere utilizzate per impedire l’estinzione.