Gli autisti delle ambulanze si picchiano al pronto soccorso, finisce a terra anche un vigilante: la rissa all’ospedale del Mare di Napoli – Il video

Due autisti di ambulanze private si picchiano davanti a infermieri e medici. Un vigilante prova a intervenire e finisce a terra. La denuncia del deputato di Avs Borrelli: «È un mercato in mano alla criminalità»

È scoppiata una violentissima rissa all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale del Mare del Napoli. Come mostrano le immagini diffuse dal deputato di Avs, Francesco Borrelli, a prendersi a pugni sono stati gli operatori di ambulanze privata. Il tutto avvenuto davanti agli occhi di pazienti e operatori sanitari increduli. Colpita anche una guardia giurata, che aveva cercato di separare i due autisti. Il vigilante ha ricevuto un colpo violento ed è caduto per terra. Nel video si vede come faccia fatica a rialzarsi, tanto è stato forte il pugno ricevuto. La Asl Napoli 1 ha provveduto a denunciare e ha avviato una indagine interna. «Ambulanze private e il mercato controllato dalla criminalità organizzata» scrive Borelli sui social.