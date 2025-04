Roma, duplice omicidio sulla Prenestina: dieci colpi contro una coppia di cinesi. «Un’esecuzione»

Sono stati esplosi almeno 10 colpi di pistola. I due, di 50 e 40 anni

Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d’arma da fuoco in strada a Roma. È accaduto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare siamo cittadini cinesi che abitavano nel palazzo davanti al luogo in cui sono stati uccisi. Si parla di un’esecuzione in stile malavita organizzata. Sono stati esplosi almeno 10 colpi di pistola. I due, di 50 e 40 anni, si trovavano all’altezza di via Prenestina 70, sotto la Tangenziale Est, all’altezza del deposito Atac.

L’omicidio della Prenestina

L’uomo gestiva un’attività commerciale in zona, la donna lo aiutava. Ad ucciderli due individui in sella a una moto. La coppia si trovava sul marciapiede. Indagano i carabinieri di piazza Dante e di via In Selci. I due cittadini cinesi abitavano al primo piano del palazzo di fronte. Sono stati colpiti alla testa. Si parla di un collegamento con ambienti criminali, ma non si capisce se cinesi o romani. Le vittime non avevano con sé grosse somme di denaro. «Abitavano in questo palazzo all’interno 5. Erano gentili, salutavano sempre però – spiega una donna – è anche vero che sentivamo spesso persone litigare nella loro casa. Non sappiamo se fossero loro o qualcuno che ospitavano oppure che li andava a trovare», raccontano i condomini all’edizione romana del Corriere della Sera.

Il precedente

Alcuni cinesi, conoscenti delle vittime, sono stati sentiti sul posto dai carabinieri e accompagnati in caserma per accertamenti. Nella stessa zona c’è stato un fatto di sangue anni fa. Era il 4 gennaio 2012, a Torpignattara. A morire Zhou Zheng e la piccola Joy. A uccidere due malviventi, uno dei quali – il marocchino Mohammed Nasiri, 30 anni – fu trovato impiccato in un casolare a Boccea 12 giorni dopo. La madre della piccola rimase ferita in modo lieve. I killer agirono come lunedì sera in moto e a volto coperto, armati di pistola, per rapinare Zheng.