Il finto ginecologo che ha adescato 135 ragazze per filmarle e molestarle: due arresti a Milano

Un radiologo in pensione di 71 anni e un altro uomo di 42 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Stando alle indagini dei carabinieri e del pm di Milano Antonio Pansa, dal 2016 i due avrebbero commesso abusi su ragazze che rispondevano ad annunci, convinte che dietro compenso avrebbero dovuto fare le attrici in video promozionali di una clinica. Clinica che però non esisteva. Così come il 71enne non era affatto un ginecologo come avrebbe finto di essere. Secondo gli inquirenti le ragazze – ne sarebbero state adescate 135 – subivano violenze durante finte visite e venivano filmate.