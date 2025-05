Muore a 14 anni dopo una serata con gli amici, giallo a Torino. L’autopsia su intossicazione e il malore dai nonni

Le ipotesi sulle cause del decesso di Lorenzo Notario. Disposto l'esame tossicologico per capire quali farmaci aveva assunto prima di sentirsi male dai nonni

Sarebbe un’intossicazione da farmaci la causa del decesso del giovane 14enne, morto venerdì 2 maggio dopo una serata trascorsa con gli amici in giro a Settimo Torinese. È il risultato dell’autopsia condotta sul corpo di Lorenzo Notario, per cui la procura di Ivrea ha disposto anche gli esami tossicologici. Gli inquirenti vogliono chiarire quali e quanti farmaci il giovane abbia ingerito la sera del primo maggio.

La serata con gli amici, la corsa in ospedale e la morte

Una serata per le strade di Settimo Torinese, vicino alla casa dei nonni materni. Intorno a mezzanotte Lorenzo è rientrato nella loro abitazione, ha raccontato come aveva trascorso la serata, pur non essendo completamente lucido, ed è andato a letto. La mattina dopo il nonno ha aperto la porta della sua camera e si è accorto che il 14enne, ancora sdraiato, faticava a respirare. Immediata la chiamata al 118, poi la corsa disperata e la morte dopo qualche ora per una insufficienza respiratoria. La pm Maria Baldari ha aperto un fascicolo, che per ora rimane senza ipotesi di reato e senza indagati.