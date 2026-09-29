Le foto del prof nudo finiscono nella chat di classe. Lui le cancella, ma ormai è tardi: i genitori vanno in caserma

Si sarebbe trattato di una svista mentre chattava con la sua compagna quella del docente di Ravenna. Lui ha anche provato a scusarsi, ma alcuni genitori hanno già fatto un esposto alle forze dell'ordine: cosa rischia

Una foto delle sue parti intime nella chat WhatsApp con gli studenti. Un professore di una scuola superiore di Ravenna avrebbe inviato l’immagine nella serata di domenica 27 settembre. Prima di cancellarla, però, molti allievi, tra cui alcuni minorenni, l’avevano già vista e scaricata.

La foto inviata insieme alle pagine del libro

Secondo alcune ricostruzioni, la foto sarebbe stata inviata insieme alle immagini di un libro che gli studenti avrebbero dovuto studiare. Il professore si sarebbe accorto dopo un po’ di tempo dell’accaduto, avrebbe eliminato il messaggio e si sarebbe scusato con i ragazzi, spiegando che ne avrebbe parlato anche in classe.

Resta da chiarire come lo scatto sia finito tra il materiale inviato agli studenti. Secondo Il Resto del Carlino, nelle ore precedenti il docente avrebbe avuto un litigio con l’ex fidanzata. La fotografia sarebbe legata a questo scambio e sarebbe stata poi selezionata insieme alle altre immagini destinate alla classe.

La segnalazione dei genitori

La vicenda è arrivata rapidamente alle famiglie. La dirigenza scolastica è stata informata e ha organizzato un incontro, mentre alcuni genitori si sono rivolti alle forze dell’ordine per segnalare i fatti. La scuola sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari, mentre spetterà agli inquirenti stabilire se la condotta dell’insegnante sia stata accidentale o possa avere rilevanza penale. L’accusa più grave potrebbe essere quella dell’utilizzo di materiale pornografico per l’adescamento di minori.