Chi era Ciara Mageean, la campionessa europea dei 1500 metri morta a 34 anni per un tumore

Oro agli Europei di Roma 2024, nel libro «My Greatest Race» aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia

È morta a soli 34 anni Ciara Mageean, mezzofondista irlandese e campionessa europea dei 1500 metri a Roma nel 2024. L’atleta combatteva contro un tumore all’intestino, diagnosticato e reso pubblico nel luglio 2025. A dare la notizia della sua scomparsa è stato un messaggio pubblicato sui suoi profili social. «Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari», si legge. Mageean aveva raccontato la propria esperienza con la malattia e il cambiamento della sua vita nel libro My Greatest Race. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dell’atletica internazionale. Alla notizia della scomparsa, anche il presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia dell’atleta e alla federazione irlandese.

Chi era Ciara Mageean

Il momento più importante della sua carriera era arrivato proprio in Italia, con la medaglia d’oro conquistata agli Europei di Roma, che aveva completato una collezione di successi continentali iniziata con il bronzo ad Amsterdam nel 2016, proseguita con un altro bronzo a Glasgow nel 2019 e con l’argento a Monaco di Baviera nel 2022. Il suo rapporto con l’atletica italiana risaliva però al 2009, quando, ancora giovanissima, aveva conquistato l’argento negli 800 metri ai Mondiali Under 18 di Bressanone. Negli anni successivi aveva partecipato quattro volte al Golden Gala Pietro Mennea, sempre nei 1500 metri, distinguendosi anche nell’edizione del 2023 a Firenze, quando aveva chiuso al quarto posto nella gara in cui la keniana Faith Kipyegon stabilì il record del mondo.