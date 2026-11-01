Formula 1, Kimi Antonelli a un passo dal Mondiale: tutte le combinazioni per vincere il titolo stasera in Messico

Al ventenne della Mercedes basta un nono posto per diventare il più giovane iridato di sempre e riportare il titolo in Italia 73 anni dopo Ascari. Tutti gli incastri possibili e dove vedere la gara

A vent’anni appena compiuti, Kimi Antonelli si trova a un passo dal riscrivere per sempre i libri dei record dell’automobilismo mondiale. Nel Gran Premio del Messico, in programma questa sera alle 21 ora italiana sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, il pilota della Mercedes ha a disposizione il secondo match point per chiudere i conti iridati: in caso di trionfo diventerebbe il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1 e riporterebbe il titolo piloti in Italia a distanza di ben 73 anni dall’ultimo sigillo firmato da Alberto Ascari nel 1953. Un traguardo leggendario per il quale, calcolatrice alla mano, al talento bolognese serve davvero poco.

Tutte le combinazioni per il titolo

I calcoli per laurearsi campione già sul tracciato di Città del Messico lasciano ampi margini di manovra ad Antonelli. Per avere la certezza matematica del trionfo iridato, a prescindere dal piazzamento di tutti i rivali diretti, al pilota italiano basterà tagliare il traguardo almeno al nono posto. I criteri si ammorbidiscono ulteriormente guardando al risultato del compagno di squadra in Mercedes, George Russell, attualmente secondo in classifica generale: se l’inglese non dovesse vincere il Gran Premio, ad Antonelli sarà sufficiente conquistare anche solo un decimo posto per festeggiare.

Le ipotesi in caso di piazzamento fuori dalla zona punti o di ritiro

Il giovane alfiere delle Frecce d’Argento potrebbe addirittura laurearsi campione del mondo senza muovere la classifica, chiudendo fuori dalla zona punti o incappando in un eventuale ritiro. In questo caso estremo, la festa scatterebbe ugualmente a patto che la vittoria di tappa non vada né a Russell né a Lewis Hamilton, terzo nella graduatoria generale con la sua Ferrari a una sola lunghezza di distacco dal connazionale.

La griglia di partenza e dove vedere la gara

La sfida si preannuncia comunque accesa fin dallo spegnimento dei semafori, complice una griglia di partenza che vede proprio Hamilton scattare davanti a tutti dopo aver fatto segnare il giro più veloce nelle qualifiche del sabato. Antonelli scatterà dalla quarta casella, pronto a gestire il ritmo senza prendere rischi inutili in ottica iridata. Il Gran Premio del Messico inizierà alle 21 ora italiana e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming sulla piattaforma Now. Per chi vorrà seguire la gara in chiaro, la differita integrale della corsa sarà visibile su TV8.