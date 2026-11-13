Premio Amiche della Terra a Palazzo Rospigliosi, Serra (Donne Coldiretti): Tradizione e innovazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 Si è svolta a Palazzo Rospigliosi, a Roma, la quarta edizione del premio “Amiche della Terra – Storie di donne che nutrono il mondo” di Donne Coldiretti, dedicato alle imprenditrici agricole che uniscono tradizione, sostenibilità e inclusione. Quest’anno il tema è la sorellanza rurale, nell’Anno internazionale delle donne in agricoltura proclamato da Onu e Fao. “Il premio riconosce il lavoro e il ruolo delle donne imprenditrici in agricoltura, il loro fare sostenibilità e multifunzionalità, ma soprattutto mantenere la tradizione innovando le loro aziende”, ha detto la responsabile di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra. Tra le premiate, un’archeologa che ha fatto rinascere un borgo dell’Appennino con apicoltura e falconeria, un’allevatrice di bufale del Casertano che produce energia con il biogas, un’azienda a ciclo chiuso dove “gli scarti diventano risorsa” e una cooperativa che dà lavoro a persone con disabilità. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e la ministra del Lavoro Marina Calderone, mentre il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è intervenuto in collegamento. In Italia le aziende agricole guidate da donne sono oltre 355mila, il 31,4% del totale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev