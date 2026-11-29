Secondo una ricostruzione de Il Giornale, dietro l'apparente sicurezza di Giuseppe Conte cresce l'allarme tra i pentastellati per la causa sul simbolo e per i possibili riflessi sui fondi del 2x1000. Per blindare i gruppi ed evitare fughe, il leader starebbe valutando di sbloccare il terzo mandato consecutivo e di ricandidare Virginia Raggi, mentre dal fronte degli ex parlamentari riemerge la polemica sulla trasparenza delle restituzioni.

Un clima di forte fibrillazione attraversa il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime scadenze politiche e giudiziarie. Secondo un’analisi pubblicata oggi da Il Giornale, mentre in pubblico il presidente Giuseppe Conte ostenta sicurezza liquidando il ritorno in campo di Beppe Grillo come «una cosa che non ci riguarda» e rassicurando i parlamentari sul ritorno al governo da protagonisti, dietro le quinte del quartier generale di via di Campo Marzio e nei capannelli di Montecitorio cresce la preoccupazione per la tenuta del partito — attestato al 12,5% (in calo di mezzo punto) dall’ultima rilevazione dell’istituto Piepoli.

L’incognita simbolo e l’udienza del 12 gennaio

Al centro delle tensioni c’è la battaglia legale sul nome e sul simbolo del Movimento, con una prossima udienza fissata per il 12 gennaio. Come ricostruisce Il Giornale, lo staff del garante sta organizzando un incontro a Roma all’Hotel Forum per martedì, a cui dovrebbero partecipare diversi ex esponenti pentastellati — tra cui Nicola Morra, Elio Lannutti, Marco Bella ed Emanuele Dessì, oltre ad Andrea Stroppa (collaboratore di Elon Musk) e con l’incognita di Alessio Villarosa.

Secondo le fonti raccolte dal quotidiano, Grillo punterebbe forte sulla sentenza di Genova del 2021 passata in giudicato per rientrare in possesso del simbolo. Una vittoria legale del fondatore non avrebbe soltanto un impatto emotivo — nonostante Conte abbia già testato la denominazione alternativa «Nova» tra l’assemblea costituente del 2024 e la convention milanese di settembre — ma anche finanziario: Grillo potrebbe infatti rivalersi sul patrimonio del Movimento, incluso il gettito del 2×1000 (che nel 2025 ha fruttato oltre 3,1 milioni di euro), costringendo i candidati ad affrontare la prossima campagna elettorale con risorse proprie. Come osservato al quotidiano dal sondaggista Livio Gigliuto (presidente dell’Istituto Piepoli), lo storico elettorato pentastellato resta fortemente legato proprio al simbolo più che alla discesa in campo diretta del fondatore.

La mossa di Conte: apertura al terzo mandato e disgelo con Raggi

Per blindare i gruppi parlamentari ed evitare defezioni, Conte starebbe valutando una svolta sulle regole interne. Nel 2027 una folta schiera di deputati e senatori — tra cui, alla Camera, Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, Davide Aiello, Stefania Ascari, Vittoria Baldino, Raffaele Bruno, Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Patty L’Abbate, Mario Perantoni, Filippo Scerra, Gilda Sportiello, Francesco Silvestri e Riccardo Tucci — concluderà la seconda legislatura consecutiva. L’ultima modifica statutaria prevede il limite dei tre mandati ma solo con un’interruzione; secondo l’analisi del Giornale, l’ipotesi allo studio di Conte sarebbe quella di aprire invece al terzo mandato consecutivo per non disperdere il radicamento territoriale degli attuali eletti.

Nella stessa ottica di ricomposizione interna rientrerebbe anche il riavvicinamento con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, finora critica verso l’alleanza organica con il Pd e vicina ad Alessandro Di Battista, che secondo le ricostruzioni del quotidiano potrebbe essere ricandidata dallo stesso Conte.

Il fronte degli ex e le domande sulle restituzioni

Parallelamente cresce il malcontento tra gli ex parlamentari sul tema della trasparenza finanziaria. A farsi portavoce della protesta sulle pagine del Giornale è l’ex senatore Vincenzo Presutto — tra i quindici parlamentari esclusi dopo aver votato per la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale — che chiede conto della gestione delle somme restituite dai parlamentari negli anni passati: «Io quei 120mila euro, forse anche di più, li ho dati all’associazione Movimento 5 Stelle, non a Conte. Parliamo complessivamente di milioni: con Beppe le restituzioni finivano ai territori, soprattutto per iniziative sociali, ci si confrontava nei meetup, si valutavano insieme le priorità. Cosa ne ha fatto Conte?».

Pur precisando di non rivolerli indietro personalmente e di non contestare l’affitto della sede romana di Campo Marzio, Presutto reclama rendicontazioni chiare anche a nome dei vecchi iscritti, una richiesta che, secondo quanto riferito dal quotidiano, troverebbe ascolto silenzioso anche tra alcuni parlamentari tuttora in carica.