Il Guardasigilli invita la magistratura a difendere l'indipendenza della giurisdizione tanto dalla politica quanto dal clamore mediatico. L'invito a una «rimodulazione del codice penale». Il procuratore di Napoli: «Se c'è crisi, c'è crisi per tutti»

Un clima a due velocità caratterizza il 37esimo congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) in corso a Napoli: se dal palco principale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha scelto la via della distensione archiviando le tensioni post-referendarie, a margine dell’evento il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha sferrato un duro attacco all’esecutivo sul mancato adeguamento salariale delle toghe.

L’apertura al dialogo dopo il referendum

«I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti», ha esordito il Guardasigilli, riconoscendo anche i punti di contatto emersi nella giornata inaugurale: «Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta». Secondo Nordio, lo scontro sui temi della riforma appartiene ormai al passato: «Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L’inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte».

Il richiamo a Mattarella e l’indipendenza dai media

Riprendendo le parole pronunciate ieri dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella — che lo stesso ministro ha ricordato di aver applaudito per primo — Nordio ha richiamato i principi di «imparzialità, sobrietà e riservatezza» già evocati dal Presidente della Repubblica in passato a Castel Capuano.

«Non sono richiami contrapposti: la libertà della giurisdizione va difesa dalla politica, ma anche dalla suggestione del clamore mediatico», ha sottolineato il ministro, indicando nella tutela dell’autonomia dei giudici dalle pressioni esterne uno dei pilastri condivisi su cui costruire una collaborazione istituzionale più efficace.

La proposta: rimodulare il codice penale e ridurre la sovra-normazione

Sul piano operativo, Nordio ha infine indicato una priorità tecnica su cui avviare un confronto privo di contrapposizioni ideologiche: il contrasto alla «sovra-normazione» e l’aggiornamento di un impianto normativo fatto di «norme quasi secolari».

Pur difendendo l’operato dell’esecutivo — spiegando che gran parte dei nuovi reati introdotti risponde ai vuoti di tutela creati dall’innovazione tecnologica e non ha inciso sul sovraffollamento carcerario — il Guardasigilli ha invitato le toghe a collaborare alla «rimodulazione del codice penale», definendo «indispensabile identificare insieme, senza polemiche e contrapposizioni, quale possa essere il diritto penale minimo».

L’affondo di Gratteri: «Se c’è crisi, tagliamo gli stipendi a tutti, anche ai parlamentari»

Ben più duro il tono registrato a margine dei lavori congressuali nelle dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenuto sul rifiuto del governo di concedere l’aumento retributivo ai magistrati. Secondo Gratteri, la motivazione ufficiale dell’assenza di risorse fornita dalla premier Giorgia Meloni presenta contraddizioni: «Mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio, su contrattazione, ai funzionari di Palazzo Chigi, mentre l’aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge».

Il procuratore ha ricordato che «ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione», lanciando poi una provocazione sull’equità dei sacrifici richiesti: «Ora, se c’è crisi, c’è crisi per tutti. E allora se c’è crisi, diminuiamo lo stipendio dei magistrati: io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di 1.000 euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente, abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese e, per coerenza, anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento».