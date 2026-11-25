Palazzo Spada accoglie il ricorso dell'Anm sugli adeguamenti retributivi relativi al triennio 2018-2020: l'adeguamento degli stipendi passa dal 4,85 al 6,22 per cento

«Se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, nomini pure il commissario». Poco più di un mese fa Giorgia Meloni aveva annunciato che non avrebbe firmato il decreto sugli aumenti degli stipendi dei magistrati. Ora il Consiglio di Stato impone al governo di adottare il decreto entro il 31 gennaio 2027: ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) per l’esecuzione della sentenza del luglio 2025 sugli adeguamenti retributivi relativi al triennio 2018-2020. L’amministrazione, si legge nel dispositivo, ha correttamente ricalcolato la percentuale degli aumenti, ma non ha ancora adottato il decreto necessario a renderli effettivi. Il collegio ha invece ritenuto che, almeno per il momento, «non sia necessaria la nomina di commissario ad acta», che si sostituirebbe alla presidente del Consiglio.

Da dove nasce il contenzioso sugli stipendi dei magistrati

La vicenda risale al 6 agosto 2021, quando il governo Draghi aveva fissato al 4,85 per cento l’adeguamento degli stipendi dei magistrati sulla base degli incrementi delle retribuzioni degli altri dipendenti pubblici nel triennio precedente. Un meccanismo previsto dalla legge per tutelare l’indipendenza economica della magistratura. L’Anm aveva però contestato i criteri di calcolo utilizzati dall’Istat. Il 9 luglio 2025 il Consiglio di Stato aveva dato ragione ai magistrati, accertando la parziale illegittimità del decreto. Tra gli errori contestati, l’utilizzo della media ponderata anziché di quella aritmetica, che aveva attribuito un peso maggiore agli aumenti ottenuti dalle categorie più numerose del pubblico impiego. Con i nuovi conteggi, la percentuale di adeguamento è salita dal 4,85 al 6,22 per cento. Da allora, però, manca il nuovo Dpcm per rendere effettivi gli aumenti.

Il rifiuto di Meloni e la replica dell’Anm

Il 18 ottobre la presidente del Consiglio aveva dichiarato di non voler firmare il decreto. «In coscienza non posso mettere la mia firma», aveva spiegato Meloni, sostenendo di voler destinare le risorse alle fasce più deboli della popolazione. La cifra a cui faceva riferimento la premier, circa 970 milioni di euro, comprendeva anche gli adeguamenti relativi al successivo triennio, quello 2021-2023, oggetto di un altro contenzioso. L’Anm aveva replicato rivendicando il diritto dei magistrati a ottenere le somme riconosciute dalle sentenze. Già all’udienza del 13 ottobre l’associazione aveva chiesto al Consiglio di Stato la nomina di un commissario.

La stretta sugli aumenti nella legge di Bilancio

Nel frattempo il governo è intervenuto sulla questione con la manovra 2027. L’articolo 67 del disegno di legge di Bilancio prevede di introdurre il criterio della media ponderata per il calcolo dei prossimi adeguamenti stipendiali e di escludere dal computo gli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali. La stessa manovra stanzia quasi un miliardo di euro per far fronte agli adeguamenti relativi al passato. Ora Palazzo Chigi ha poco più di due mesi per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato.