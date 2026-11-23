Dopo le dimissioni per lo scandalo delle relazioni extraconiugali, tra cui quella con una presunta spia cinese, il fondatore torna alla guida del colosso dei chip. Il consiglio di amministrazione cambia idea dopo aver escluso il suo reintegro

A meno di due settimane dall’addio, Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. L’annuncio arrivato oggi, lunedì 23 novembre, sancisce il reintegro del fondatore nel ruolo di CEO del gigante dei semiconduttori e ribalta completamente lo scenario delineato solo pochi giorni fa, quando il consiglio di amministrazione aveva chiuso categoricamente le porte a un suo rientro. Un cambio di rotta che ha fatto subito volare le azioni del gruppo, balzate di oltre il 35% prima ancora dell’apertura di Wall Street.

Perché Huang non era più alla guida di Nvidia

Huang si era dimesso il 12 novembre dopo le rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con un’imprenditrice sospettata dalle autorità statunitensi di essere una spia cinese. Pechino ha respinto le accuse di spionaggio. Il consiglio di amministrazione ha spiegato di aver rivalutato la propria posizione dopo una serie di incontri, dichiarandosi soddisfatto della sincerità di Huang e della sua capacità di guidare l’azienda. In una nota, la società specifica che «il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale».

In un comunicato, Huang si è detto «onorato» di tornare ai vertici dell’azienda, questa volta con «la massima umiltà e rinnovato impegno». Huang ha ringraziato per la leadership dimostrata durante questo breve periodo di instabilità il presidente del board Harvey C. Jones, il gruppo dirigente di Nvidia e Colette Kress, che concluso il mandato di amministratore delegato ad interim, riprenderà il ruolo di direttore finanziario. «Sono inoltre profondamente riconoscente ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner globali per il loro eccezionale sostegno», si legge ancora nella nota di Huang. Aggiunge: «Soprattutto, sono grato alla mia famiglia per l’affetto e il supporto dimostrati. Sono impaziente di tornare al lavoro».

Trump: «Credo che il mio intervento sia stato molto importante»

La riconferma di Huang è stata subito definita da Donald Trump come «giusta e appropriata» perché «il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana». Su Truth il tycoon ha definito definendo Huang «un grande patriota e un tesoro nazionale», oltre che un «genio» che va protetto. Parlando alla Cnbc, invece, ha dichiarato che secondo lui «non ha fatto nulla di male» e ha rivendicato di aver contribuito direttamente a convincere il consiglio di amministrazione a cambiare posizione, affermando che «credo che il mio intervento sia stato molto importante». Sulla decisione si è espresso anche Elon Musk, commentando «è fatta, l’errore è stato corretto».

Com’è andato il titolo Nvidia a Wall Street

Immediata la reazione anche di Wall Street, dove lunedì 23 novembre il titolo Nvidia è volato fino a segnare un +35%. Un rimbalzo decisivo che spazza via i timori delle ultime settimane, quando i recenti cali in Borsa avevano messo in dubbio la solidità del colosso e la sua leadership nel mercato dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale. E soprattutto ha dato ossigeno all’intero comparto tecnologico, trascinando al rialzo tutti i listini statunitensi: il Nasdaq ha guadagnato quasi il 6% e l’S&P 500 ha segnato un progresso intorno al 4%, permettendo agli investitori di recuperare parte delle perdite accumulate nella seduta precedente, quando i timori legati al settore dell’intelligenza artificiale avevano scatenato forti vendite.