Nvidia, ora gli azionisti trascinano in tribunale Jensen Huang: la relazione con la presunta spia e i miliardi di chip finiti in Cina

La causa depositata al tribunale federale di San Jose accusa il Ceo e l'azienda di aver nascosto agli investitori i legami con l'ex dirigente di Megaspeed, favorendo il passaggio a Pechino di tecnologie vietate. Mentre a Wall Street vanno in fumo 190 miliardi, il caso scuote la Casa Bianca con l'avvio delle indagini dell'Fbi

Jensen Huang, il fondatore e amministratore delegato del colosso dei chip per l’intelligenza artificiale Nvidia, finito negli scorsi giorni al centro di uno scandalo per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese, si trova adesso a dover fronteggiare una causa in tribunale. Un gruppo di azionisti guidati da Mark Kistenmacher ha infatti depositato una denuncia nei suoi confronti e nei confronti della società presso il tribunale federale di San Jose, in California. Accusano Huang e Nvidia di averli ingannati non comunicando i rischi legati ai rapporti del manager con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, società di Singapore operante nel settore del cloud computing, che secondo l’intelligence statunitense sarebbe una spia cinese e avrebbe consentito a Pechino l’accesso a tecnologie Usa e informazioni sensibili. Lo riporta Reuters. Secondo i ricorrenti, in particolare, il silenzio dell’amministratore delegato di Nvidia non avrebbe permesso agli investitori di valutare le conseguenze sulla reputazione e sugli affari del gruppo. I risarcimenti chiesti sarebbero ancora da quantificare, mentre lo scorso lunedì, a Wall Street, Nvidia ha perso il 4,3%, bruciando circa 190 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Il caso Nvidia e la sicurezza nazionale

Il caso intanto investe anche la sicurezza nazionale. Nei giorni scorsi era stata informata la Casa Bianca e il presidente Donald Trump ha confermato che sono in corso indagini dell’Fbi. Secondo il Financial Times, inoltre, gli investigatori seguirebbero il caso già da tempo. Un memorandum sui sospetti riguardanti Alice Huang sarebbe stato distribuito ai vertici dell’amministrazione prima della visita di Trump a Pechino dello scorso maggio.

Chi è Alice Huang

Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, cittadina cinese di 42 anni, è diventata direttrice di Megaspeed International nel 2023 e, nei tre anni successivi, rivela la Cnn, l’azienda è diventata uno dei maggiori acquirenti di chip Nvidia in Asia, acquistando, secondo le stime di alcuni analisti, semiconduttori per un valore superiore a 4 miliardi di dollari. Sempre secondo l’emittente televisiva statunitense, la società sarebbe finita al centro di indagini per aver potenzialmente fornito ad aziende cinesi un accesso non autorizzato ai chip statunitensi: restrizioni del governo americano vietano infatti la cessione a gruppi cinesi delle Gpu Nvidia. Accuse alle quali Megaspeed ha risposto negando qualsiasi illecito e affermando di essere una «società conforme e legale». Secondo il sito The Information, testata Usa specializzata in tecnologia, la donna avrebbe inoltre agevolato la spedizione verso aziende cinesi di chip Nvidia per un valore di almeno 7,5 miliardi di dollari.

La relazione tra Jensen Huang e la presunta spia cinese

La relazione tra l’Ad di Nvidia e Alice Huang andava avanti da almeno due anni. I due erano stati fotografati insieme già nel settembre 2024, in immagini circolate su WeChat, in un lussuoso resort di golf in California. Dal 2017, inoltre, la donna si sarebbe recata negli Stati Uniti dieci volte. Il viaggio più recente risale al marzo dello scorso anno, quando è stata fotografata mentre visitava la sede centrale di Nvidia a Santa Clara durante la conferenza annuale dell’azienda. Domenica scorsa Huang ha infine ammesso la relazione extraconiugale in una mail ai dipendenti, poi resa pubblica, senza però nominare la donna: «Non ci sono scuse per quello che ho fatto», ha scritto, scusandosi con la famiglia e i colleghi. Il consiglio di amministrazione di Nvidia aveva a quel punto dichiarato di aver aperto un’indagine su di lui.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Sul caso, Huang era stato sentito anche dal presidente Trump, come ha riferito lui stesso. L’ad di Nvidia gli avrebbe assicurato di non aver mai sospettato che la donna potesse essere una spia e il presidente ha dichiarato di credergli. Le conseguenze dello scandalo, però, potrebbero precludere la partecipazione di Huang alla delegazione americana che la prossima settimana accompagnerà Trump al vertice Apec di Shenzhen, alla quale dovrebbero partecipare anche Elon Musk e il numero uno di Mastercard, Michael Miebach. Il prossimo 18 novembre, intanto, l’amministratore delegato è atteso alla Camera per un incontro a porte chiuse sollecitato dai capi di tre commissioni sui suoi rapporti con Alice Huang.

Alice Huang risulterebbe scomparsa

Nel frattempo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, della donna non ci sarebbe più traccia. Sarebbero stati infatti disattivati il suo profilo WeChat e l’indirizzo e-mail. L’agenzia France Presse ha fatto una ricerca online sul suo nome cinese, trovandola in passato negli elenchi della grande banca Hsbc, poi come giornalista alla tv statale cinese Cctv e a Hunan Tv. Ma al momento non ci sono conferme.