Roma, 2.600 euro al mese per fare il cameriere, ma l’annuncio di lavoro scatena la polemica sui social

Il video di un ristoratore ha ricevuto oltre 10mila visualizzazioni in poche ore con un'ondata di commenti, messaggi privati e reazioni contrastanti

Un video per cercare un cameriere da sala pubblicato da un ristorante di Roma in cui viene proposto uno stipendio di 2.600 euro al mese per 40 ore settimanali con un contratto regolare è diventato virale sui social con oltre 10mila visualizzazioni in poche ore. Migliaia i commenti, i messaggi privati, le candidature e le reazioni contrastanti. Molti utenti faticano a credere che l’offerta sia autentica. C’è chi chiede ulteriori informazioni, chi manifesta interesse a candidarsi e chi mette apertamente in dubbio la veridicità dell’annuncio. Eppure, il ristorante conferma che la ricerca è reale e che le condizioni economiche comunicate corrispondono all’offerta proposta.

Nei commenti gli utenti si sono divisi in vere e proprie fazioni. Da una parte chi accusa il ristorante di promettere la luna e dubita delle condizioni dichiarate; dall’altra chi vuole candidarsi, difende l’offerta e contesta la diffidenza verso un’attività che dichiara apertamente stipendio e orari. E sono diventati anche uno spaccato delle condizioni lavorative dei ristoranti in Italia: «Lo stipendio è buono» scrive un utente che però sottolinea: «Ma in pratica si lavora tutti i weekend di sera». Molti criticano il fatto che su sette giorni ci sia un solo giorno di riposo (il lunedì): «É così difficile dare due giorni liberi a settimana?», scrive una utente, «due giorni di fila per staccare cervello e fisico(soprattutto) sono obbligatori», scrive un altro.

E poi ci sono, invece, quelli che contestano le critiche: «Ma possibile che nessuno ha più voglia di lavorare?», chiede un utente, «follia criticare offerte di questo tipo» gli fa eco un altro, «ragazzi ma avete mai lavorato nella ristorazione? Vi lamentate dell’offerta,vuol dire che siete fuori di melone», si legge ancora tra i commenti.

Quanto guadagna in media un cameriere

Secondo l’Osservatorio Restworld, che analizza le retribuzioni nella ristorazione italiana, lo stipendio medio di un cameriere in Italia è di 1.572 euro netti al mese. Il dato emerge dall’analisi delle offerte di lavoro pubblicate tra aprile 2024 e giugno 2026, con le retribuzioni riportate su dodici mensilità.