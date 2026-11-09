Bollette, via libera al taglio da 15 euro a megawattora. Cosa significa e quanto risparmia una famiglia media: lo scontro sulle cifre

Si tratta del secondo decreto legge per contenere di fatto il prezzo dell'energia all'ingrosso sul mercato italiano. Le stime sui risparmi in un anno per le famiglie del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Meloni dopo l'ok dal Consiglio dei ministri: «I benefici aumenteranno: serve tempo per gli effetti»

Il Consiglio dei ministri ha fissato un tetto al gas usato per produrre energia elettrica: 59 euro al megawattora, contro gli 82 euro del prezzo europeo attuale. Si tratta del decreto Bollette bis che avrebbe l’obiettivo di abbassare il prezzo che si forma sul mercato italiano all’ingrosso. La misura parte da gennaio 2027 e resterò in vigore per 18 mesi. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha stimato una riduzione media di 15 euro al megawattora. Di fatto per una famiglia media che consuma circa due megawattora all’anno, il risparmio sarebbe di circa 30 euro, secondo il ministro. Cifre già non proprio vertiginose e pure contestate dall’opposizione.

Chi ha diritto al beneficio e chi lo paga

Il tetto riduce il Pun, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima, che fa da riferimento per i contratti a prezzo variabile. Ne beneficiano quindi i clienti con questa formula, cioè i vulnerabili in tutela, quelli nel Servizio a tutele graduali e quelli nel mercato libero con prezzo variabile, per un totale di quasi 18 milioni di utenti. Il Corriere riferisce che, nella lettera con cui ha approvato la misura, Bruxelles ha chiesto che a pagare siano solo i beneficiari. Saranno i venditori a inserire il costo in bolletta, tra gli oneri di sistema. Per i venditori questo costo sarà inferiore al beneficio, quindi ne ricaveranno un vantaggio netto.

Le cifre di Pichetto e le critiche di Bonelli

Pichetto Fratin ha parlato di un provvedimento nato da «una lunga interlocuzione con la Commissione europea», con la collaborazione di Arera e del Gme, il Gestore dei Mercati Energetici, che ha fornito il supporto tecnico e le simulazioni richieste da Bruxelles. Diversa la lettura di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che ha parlato di un beneficio per le famiglie di «appena 1,4 euro al mese» e di «uno sconto beffa». Per Bonelli si tratta di misure temporanee, che non toccano il nodo strutturale della dipendenza dal gas. Il deputato chiede di accelerare su rinnovabili, accumuli ed efficienza energetica.

Meloni: «Benefici aumenteranno: serve tempo per gli effetti»

Dopo l’approvazione del decreto bollette bis, la premier Giorgia Meloni ha spiegato che il governo è intervenuto su uno dei nodi più complicati del caro energia: il meccanismo per cui il costo del gas fa salire il prezzo dell’elettricità, con ricadute su famiglie e imprese. Le scelte sono tre. La prima è un tetto al gas usato per produrre elettricità: quando il prezzo supera i 58,9 euro al megawattora scatta il meccanismo previsto dal decreto, che serve a evitare che il rincaro si trasferisca per intero sul prezzo dell’elettricità. La seconda riguarda i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi, che devono arrivare in bolletta: l’ARERA fisserà regole più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi, e il governo ha chiesto che i minori costi delle rinnovabili diventino un beneficio concreto per famiglie e imprese. «Se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa», ha detto Meloni, aggiungendo che correggere il meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate, ma che «il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini». La terza scelta tutela il risparmio destinato ai consumatori: il decreto fissa limiti rigorosi al trasferimento dei costi, quindi chi finanzia il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette oltre quanto la norma consente espressamente. La misura durerà diciotto mesi, con un’uscita graduale per evitare cambiamenti bruschi alla scadenza.

Effetti attesi su imprese, bollette del gas e carburanti

Secondo Meloni l’intervento agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia, quindi i suoi effetti richiederanno tempo. Le stime indicano che i risparmi più consistenti andranno alle imprese con una quota di autoproduzione e con consumi elevati di elettricità. Per la bolletta del gas i benefici potranno aumentare grazie al taglio di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema, previsto dallo stesso decreto. Sul versante dei carburanti il governo ha destinato finora due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio, che secondo la premier «muove i camion, i trasporti e tante attività produttive» e il cui costo si riflette sui prezzi dei beni acquistati ogni giorno. È in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere, mentre il meccanismo delle accise mobili resta attivo e verrà riattivato ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà. Meloni ha definito il caro energia «un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti», indicando questa come la strada scelta dal governo.