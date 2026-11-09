L’avvocata Demichelis è troppo “social” anche per la Cassazione: confermata la sospensione per 6 mesi. «Ha trasformato la professione in uno show»

La Cassazione ha respinto la richiesta di sospendere la sanzione disciplinare per la legale Alessandra Demichelis, che era stata anche a Pechino Express

Niente sconto di sospensione dall’attività professionale per l’avvocata Alessandra Demichelis: la Cassazione ha respinto la sua richiesta con una ordinanza pubblicata l’8 novembre 2026. Restano confermati, quindi, i 6 mesi di stop all’esercizio della professione decisi dal Consiglio nazionale forense.

L’avvocata, molto nota sui social e persino in tv (ha partecipato a Pechino Express) aveva simulato un’intervista con una finta vittima di violenza, pubblicava su Instagram e Facebook contenuti in cui associava la professione di avvocata a uno stile di vita «lussuoso e libertino» e rilasciava interviste con commenti offensivi nei confronti di colleghi e dei rappresentanti delle istituzioni forensi.

Per questi comportamenti era stata sospesa: il Consiglio nazionale forense aveva ritenuto che la condotta della legale avesse trasformato la professione in «uno show», compromettendo la credibilità dell’intera categoria.

Le foto sui social, la finta intervista e le accuse ai colleghi

La vicenda nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una avvocata del Foro di Torino per una serie di comportamenti tenuti soprattutto su Instagram, Facebook e durante alcune interviste pubbliche. Secondo quanto ricostruito dal Consiglio nazionale forense, la professionista aveva fornito «un’immagine dell’avvocatura distorta, irreale, paragonabile a uno show di discutibile gusto», compromettendo non soltanto la propria reputazione, ma anche quella della categoria.

Tra gli episodi contestati c’è quello relativo a un’intervista simulata «con una finta vittima di violenza» ma anche il modo in cui la legale utilizzava i social per farsi conoscere. Nelle motivazioni del provvedimento disciplinare si parla di immagini pubblicate online, commenti offensivi nei confronti dei colleghi e dei rappresentanti delle istituzioni, un «rapporto spasmodico con la stampa» e della scelta di associare la professione forense a «uno stile di vita lussuoso e libertino anche al fine di accaparramento di clientela».

L’avvocata era accusata anche di aver utilizzato «tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà», cercando di attirare clienti, soprattutto tra le vittime di violenza interessate a ottenere un risarcimento dei danni. Una forma di promozione personale ritenuta incompatibile con gli obblighi di dignità e decoro previsti dal codice deontologico.

Gli scontri con l’Ordine degli avvocati

A pesare sulla posizione della professionista sono stati anche i contrasti con l’Ordine degli avvocati di Torino. La legale aveva pubblicato sui suoi account social alcuni documenti relativi ai procedimenti disciplinari che la riguardavano e aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche critiche nei confronti degli organismi disciplinari. Secondo le contestazioni, la legale aveva violato le regole di «pacatezza, sobrietà e continenza» che devono caratterizzare i rapporti con la stampa, oltre agli obblighi di riservatezza nei confronti dei componenti dell’Ordine coinvolti nei procedimenti.

Per questo, nel maggio 2023 il Consiglio distrettuale di disciplina di Torino le aveva inflitto una sospensione di 15 mesi. Il Consiglio nazionale forense ha successivamente confermato gran parte degli addebiti, riducendo però la sanzione a sei mesi.

Il ricorso in Cassazione e il rischio di perdere i clienti

Contro tali decisioni la professionista ha deciso di fare ricorso davanti alla Cassazione, contestando sia la ricostruzione degli addebiti sia la legittimità della sanzione. Nel ricorso l’avvocata ha fatto riferimento al rischio di un «grave ed irreparabile nocumento» per la professione, alla difficoltà di continuare ad assistere i propri clienti e al danno economico derivante dall’interruzione dell’attività. Questi argomenti, però, non hanno convinto i giudici: le Sezioni Unite hanno osservato che «i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati», né rispetto alle contestazioni di carattere procedurale né rispetto al merito degli addebiti.

I giudici hanno anche chiarito che non basta sostenere di non poter lavorare per ottenere il blocco di un provvedimento disciplinare: se così fosse, scrivono, «si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile». La Cassazione ha quindi respinto la richiesta di sospensione della professionista.