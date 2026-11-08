Jensen Huang, il re di Nvidia sedotto da una spia cinese? Scatta l’allarme in Usa sull’AI: «In gioco la sicurezza nazionale»

Il Ceo del colosso dei processori ammette la relazione con una donna, Alice Huang, che per gli Usa sarebbe una spia cinese. La società avvia un'indagine interna, si muove anche il Congresso

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha aperto un’indagine su Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore dell’azienda, dopo che quest’ultimo ha ammesso al Cda di aver tradito la moglie e intrattenuto una relazione intima con una dirigente d’azienda che secondo l’intelligence Usa sarebbe una spia cinese. Il legame di Huang con la donna, di nome Alice Huang, ora rischia di diventare una nuova patata bollente per la politica americana. Nei giorni scorsi, si è saputo, i capi di tre commissioni della Camera (Repubblicani) hanno inviato una lettera a Jensen Huang chiedendogli un incontro a porte chiuse per il prossimo 18 novembre – ossia il giorno dopo la prevista pubblicazione della trimestrale di Nvidia. «Recenti rapporti provocano significative preoccupazioni di sicurezza nazionale relative all’accesso della Cina a tecnologie Usa e informazioni sensibili», si legge nella lettera.

Gli affari di Nvidia sull’AI e la preoccupazione alla Casa Bianca

Secondo il New York Times del caso era stata informata ai più alti livelli la Casa Bianca. Il segretario di Stato Marco Rubio in persona avrebbe supervisionato la stesura del documento riservato con cui alti funzionari dell’Amministrazione Usa sono stati avvertiti dei rapporti stretti fra Jensen Huang – vicino a Donald Trump – e la donna. Alice Huang, cittadina cinese, è ufficialmente una dirigente di Megaspeed, una società tecnologica con sede a Singapore che gli Usa sospettano aiuti la Cina ad aggirare i divieti sulle vendite di chip per l’intelligenza artificiale. Nvidia, multinazionale con sede a Santa Clara (Usa), è l’azienda leader al mondo per la produzione di componenti chiave per lo sviluppo dell’AI, a partire dai semiconduttori di ultima generazione: unità di elaborazione grafica, piattaforme di calcolo avanzato, supercomputer. Jensen Huang, 63 anni, è nato a Taiwan ma vive e lavora da decenni negli Usa, dove nel 1992 ha co-fondato Nvidia, che oggi ha un valore stimato attorno ai 4.500 miliardi di dollari.