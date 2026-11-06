Leonardo Maria Del Vecchio: «Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano»

L'annuncio su Instagram con una foto a bordo di un jet privato, il giornale in mano e la rivendicazione dell'acquisto del 2% di Seif

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito una quota del 2% di Seif, la società editrice del Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente di Lmdv Capital e figlio del fondatore di Luxottica su Instagram.«Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano, il 2%», ha scritto, accompagnando il messaggio con una foto scattata a bordo di un jet privato, mentre tiene in mano una copia del giornale.

La mossa dopo la rinuncia dell’Opa

La mossa arriva a pochi giorni dalla decisione di Del Vecchio Jr di rinunciare al lancio di un’Opa su Seif. La scelta era maturata dopo il mancato accoglimento, da parte della società, della richiesta di una due diligence confermativa e dopo che i soci fondatori del Fatto avevano comunicato l’intenzione di non accettare l’offerta.