Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
ECONOMIA & LAVOROInformazioneLeonardo Del VecchioMarco Travaglio

Leonardo Maria Del Vecchio: «Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano»

06 Novembre 2026 - 14:08 Ettore Ambrosi
leonardo maria del vecchio offerta delfin
L'annuncio su Instagram con una foto a bordo di un jet privato, il giornale in mano e la rivendicazione dell'acquisto del 2% di Seif
Google Preferred Site

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito una quota del 2% di Seif, la società editrice del Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente di Lmdv Capital e figlio del fondatore di Luxottica su Instagram.«Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano, il 2%», ha scritto, accompagnando il messaggio con una foto scattata a bordo di un jet privato, mentre tiene in mano una copia del giornale.

La mossa dopo la rinuncia dell’Opa

La mossa arriva a pochi giorni dalla decisione di Del Vecchio Jr di rinunciare al lancio di un’Opa su Seif. La scelta era maturata dopo il mancato accoglimento, da parte della società, della richiesta di una due diligence confermativa e dopo che i soci fondatori del Fatto avevano comunicato l’intenzione di non accettare l’offerta.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Fa causa a Gianluca Vacchi per le ferie mai pagate in 15 anni, ma i giudici propongono che a pagare sia lui: come può finire il processo dell’ex factotum

2.

Bill Gates: «Molti lavori spariranno per sempre». Quali sono secondo lui le prime professioni a rischio con l’AI e quali resisteranno

3.

Tassi che salgono, obbligazioni e fondi che scendono. Vendere o rilanciare?

4.

Buste paga, le 10 novità della Legge di Bilancio

5.

Quota 100, chi va in pensione perde 5 mila euro

leggi anche

Del Vecchio: «La app di QN è la prima scaricata come giornale, siamo davanti al Corriere» – Il video

Leonardo Maria del Vecchio
ECONOMIA & LAVORO
Di Alba Romano

Leonardo Maria Del Vecchio, in pegno le azioni LMDV Media per un finanziamento Bpm di 50 milioni

leonardo maria del vecchio
ECONOMIA & LAVORO
Di Fosca Bincher

Del Vecchio lancia un’offerta su Delfin: «Il lavoro di mio padre deve restare patrimonio dell’Italia». Arriva il no di quattro soci

leonardo maria del vecchio offerta delfin
ECONOMIA & LAVORO
Di Alessandro D’Amato

Domani: «Il magnate delle armi Strnad vuole acquisire Delfin». LMDV rifiuta: «Essilux e le nostre quote bancarie sono un presidio per l’Italia»

leonardo maria del vecchio
ECONOMIA & LAVORO
Di Ettore Ambrosi

Leonardo Maria del Vecchio si arrende a Travaglio e soci: niente offerta per comprare il Fatto. L’affare sfumato e il suo piano sui compensi ai giornalisti

Leonardo Maria Del Vecchio e Marco Travaglio
ECONOMIA & LAVORO
Di Giovanni Ruggiero