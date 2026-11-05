Del Vecchio: «La app di QN è la prima scaricata come giornale, siamo davanti al Corriere» – Il video

Il discorso dell'editore LMDV alla presentazione del nuovo giornale

«Ad oggi la nostra app – anche se chiamarla app è arcaico – la nostra piattaforma aperta è la terza ed è la prima scaricata come giornale. Ad oggi il primo gruppo in Italia è il Corriere della Sera: oggi è il settimo in quella classifica». A parlare è Leonardo Maria Del Vecchio, che ha presentato il nuovo QN. Nel suo discorso ha ringraziato i giornalisti che in quattro mesi hanno messo a punto quella che lui chiama «rivoluzione». Per l’editore l’obiettivo adesso non è il primato italiano, ma quello europeo. «Questo è l’obiettivo che voglio raggiungere, mettendo le persone al centro».