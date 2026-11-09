Bufera su Huang di NVidia per relazione con spia cinese, Trump lo difende: È una brava persona – Il video

(Agenzia Vista) Palm Beach, Florida, Usa, 08 novembre 2026 “Non ci ho parlato, quindi non posso dire molto al riguardo. So solo che è una brava persona, ma non sai mai cosa sta succedendo. Spero che vada tutto bene. Ha fatto un lavoro incredibile”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di lasciare Palm Beach, in Florida, ha difeso l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev