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Bufera su Huang di NVidia per relazione con spia cinese, Trump lo difende: È una brava persona – Il video

09 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palm Beach, Florida, Usa, 08 novembre 2026 “Non ci ho parlato, quindi non posso dire molto al riguardo. So solo che è una brava persona, ma non sai mai cosa sta succedendo. Spero che vada tutto bene. Ha fatto un lavoro incredibile”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di lasciare Palm Beach, in Florida, ha difeso l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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