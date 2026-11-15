Nvidia verso il dietrofront: Huang valuta il clamoroso ritorno dopo lo scandalo delle amanti-spia. E spunta il caso Lutnick

Secondo il Financial Times, il fondatore del colosso dei chip avrebbe già discusso con alcuni collaboratori la possibilità di tornare in carica

A pochi giorni dalle dimissioni, Jensen Huang starebbe già valutando la possibilità di tornare alla guida di Nvidia. Il fondatore del colosso americano dei semiconduttori, che giovedì 12 novembre ha lasciato l’incarico di amministratore delegato dopo oltre trent’anni, avrebbe discusso con alcuni collaboratori l’ipotesi di un rientro. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui alcuni alleati di Huang nella Silicon Valley starebbero facendo pressione sul consiglio di amministrazione dell’azienda affinché lo reintegri. Un’operazione che potrebbe contare anche sul sostegno della Casa Bianca.

Lo scandalo della presunta spia cinese

A travolgere Huang è stato lo scandalo legato alle sue relazioni extraconiugali, tra cui quella con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, società di Singapore sospettata di aver aggirato le restrizioni statunitensi sull’esportazione di semiconduttori verso la Cina. Le autorità americane sospettano che la donna abbia lavorato per i servizi segreti di Pechino e che la relazione con il fondatore di Nvidia possa aver favorito l’accesso cinese ai chip avanzati dell’azienda. Accuse che restano da dimostrare e che Pechino ha respinto.

La guerra Cina-Usa sull’AI

Tutto il caso rientra nella più ampia competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina per il controllo dei semiconduttori di ultima generazione, fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Proprio le restrizioni imposte da Washington all’esportazione di questi componenti rappresentano uno degli strumenti con cui gli Stati Uniti cercano di frenare i progressi tecnologici di Pechino. Ora, mentre restano aperti gli interrogativi sul caso, Huang potrebbe tentare di riconquistare la guida dell’azienda che ha fondato.

Spunta il caso Lutnick

Nel frattempo, però, sul fronte delle restrizioni alla vendita dei chip americani in Cina emerge un nuovo caso che coinvolge il segretario al Commercio Howard Lutnick. A sollevare interrogativi è un’inchiesta del New York Times. Secondo il quotidiano, Lutnick avrebbe spinto per allentare alcune normative che incidono anche sugli interessi economici delle aziende della sua famiglia. Lutnick si sarebbe scontrato più volte con i funzionari dell’amministrazione impegnati a regolamentare la vendita dei chip Nvidia in Asia. Al centro del caso c’è Cantor Fitzgerald, la società finanziaria che Lutnick dirigeva prima di entrare nell’amministrazione Trump e di cui ha lasciato la gestione ai figli. Tra i suoi clienti figurano infatti alcuni data center asiatici alimentati dai semiconduttori di Nvidia, utilizzati dalle aziende cinesi per aggirare le restrizioni americane e accedere alla potenza di calcolo dei chip avanzati senza importarli direttamente.