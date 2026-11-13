Ucraina e Moldova a pezzi, fuori la Nato da Baltico e Finlandia: così Putin sogna di chiudere la guerra

Un documento russo intercettato dalla Bild delinea il nuovo possibile diktat agli Usa. L'ira dei leder europei e la (mezza) smentita del Cremlino

Altro che compromesso. Quello che i negoziatori russi hanno prospettato alle loro controparti europee e americane negli incontri di questa settimana avrebbe tutta l’aria, ancora una volta, di un diktat sul futuro dell’Ucraina, e della stessa Europa. Questo per lo meno stando a una ricostruzione della Bild, che ha intercettato un documento negoziale preparato dal Cremlino. Al suo interno si elencano le condizioni che la Russia richiederebbe per acconsentire a porre fine alla guerra in Ucraina. Stando al documento, la nuova «architettura di sicurezza europea» che Mosca vorrebbe vedere emergere passerebbe non solo dalla cessione di pezzi di Ucraina mai conquistati sul campo, ma pure da una «sterilizzazione» dell’apparato di sicurezza e difesa costruito in questi anni dalla Nato nei Paesi baltici e scandinavi.

L’Europa del dopoguerra nei sogni del Cremlino

Ecco nel dettaglio che volto avrebbe il nuovo «ordine di sicurezza europeo» cui punta il Cremlino, stando al documento negoziale intercettato dalla testata tedesca:

L’Ucraina dovrebbe cedere alla Russia l’intero Donbass , compresi i territori che non è riuscita a conquistare sul campo, e demilitarizzare i porti di Odessa e Mykolaiv ;

, compresi i territori che non è riuscita a conquistare sul campo, e demilitarizzare i porti di e ; L’ Ucraina dovrebbe anche impegnarsi formalmente a rinunciare a far parte della Nato . Verebbe invece «ammessa» la sua adesione all’Unione europea;

dovrebbe anche impegnarsi formalmente a rinunciare a far parte della . Verebbe invece «ammessa» la sua adesione all’Unione europea; La Finlandia dovrebbe uscire dalla Nato (ci è entrata nel 2023, proprio a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina);

dovrebbe uscire dalla Nato (ci è entrata nel 2023, proprio a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina); La Nato dovrebbe rinunciare ad avere basi militari nei Paesi baltici: Estonia, Lettonia e Lituania ;

; La Moldova dovrebbe diventare una federazione di cui fanno parte la Gagauzia e la Transnistria , che avrebbero diritto a un referendum sull’indipendenza in caso di adesione del Paese all’Ue.

dovrebbe diventare una federazione di cui fanno parte la e la , che avrebbero diritto a un referendum sull’indipendenza in caso di adesione del Paese all’Ue. In cambio, la Russia ritirerebbe le sue armi nucleari dalla Bielorussia e non vi dispiegherebbe missili a medio raggio, e ritirerebbe le sue truppe dalla Trasnistria.

I dubbi sul documento e la (mezza) smentita del Cremlino

Secondo la Bild il documento sarebbe stato concepito nella cerchia di Vladimir Putin. Il giornale ha però precisato che quella citata sarebbe solo «una di varie proposte in discussione» a Mosca, dove diversi gruppi si contendono attenzione e fiducia del leader. Non è chiaro insomma se sia esattamente questo il quadro che Vladimir Putin avrebbe presentato ai mediatori Usa Jared Kushner e Steve Witkoff, andati in visita da lui al Cremlino giovedì, o se ne abbiano parlato i suoi uomini nel corso delle trattative dei giorni precedenti ad Abu Dhabi. Nel pomeriggio però il Cremlino ha smentito, per lo meno per quanto riguarda la presunta richiesta di buttare fuori la Finlandia dalla Nato. «Non ne sono a conoscenza. No, non è stata avanzata alcuna proposta in tal senso, non se n’è parlato», ha detto il portavoce di Putin Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine.



Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin,… pic.twitter.com/6Ry25fzQan — Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026

Resta il fatto che ai leader europei dev’essere giunto nei briefing delle scorse ore il messaggio di un nuovo diktat di Vladimir Putin ai suoi interlocutori, in primis americani, magari sotto l’elegante etichetta della «nuova architettura di sicurezza europea». Si spiegano solo così le dure dichiarazioni a margine del vertice Ue in corso a Dublino prima di Kaja Kallas e poi di Friedrich Merz. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera ha condannato le ennesime richieste «massimaliste» da parte della Russia, sostenendo che «se loro chiedono il massimo deve fare lo stesso anche l’Europa, altrimenti vi potete immaginare dove finirà il negoziato» e ricordando che prima di tutto deve cessare il fuoco sull’Ucraina, poi si potrà parlare del dopoguerra. Sulla stessa linea il cancelliere tedesco, che ha stroncato così il tentativo russo: «La Russia vuole discutere delle questioni relative all’architettura di sicurezza europea? Non c’è bisogno di parlarne. Esiste già. È stata Mosca, e solo Mosca, a distruggere l’ordine di pace di Helsinki». Quindi Merz ha avvertito Trump in vista del possibile vertice a tre con Putin e Xi Jinping, la prossima settimana in Asia: «Qui a Dublino alcuni temono che ciò possa diventare, per così dire, un secondo “momento Anchorage”. Per questo motivo voglio ribadire ancora una volta con estrema chiarezza il nostro messaggio agli Stati Uniti: per favore, niente sorprese, continuate a far parte della squadra Europa e a collaborare con l’Ucraina, e lavoriamo insieme per una pace autentica in Ucraina».

Europas Sicherheit wird durch eine starke und einige NATO garantiert. In Gesprächen mit Russland werden wir unsere gemeinsamen europäischen Interessen vertreten – für Frieden und Freiheit. pic.twitter.com/GEUNKpt276 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 13, 2026

Foto di copertina: Ansa / Epa – Pavel Bednyakov