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Ucraina, Zelensky: «Nuove restrizioni a Starshield, non sono errori casuali»

12 Novembre 2026 - 10:44 Alba Romano
zelensky trilaterale
Il presidente: si sono già verificati degli abbattimenti perché i velivoli non raggiungono una velocità sufficiente e non hanno il tempo di intercettarli. Stiamo cercando di chiarire la situazione con la controparte americana
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Starshield, la versione militare del sistema satellitare Starlink sviluppato dall’azienda americana SpaceX, è di nuovo soggetto a restrizioni in Ucraina. Lo ha sostenuto il presidente Volodymyr Zelensky su X, ricordando che analoghe limitazioni avevano già ostacolato le forze armate di Kiev a ottobre. Il contesto è segnato dal conflitto armato tra Russia e Ucraina. «Purtroppo», ha scritto Zelensky, «le nostre unità registrano da diversi giorni gravi interruzioni nel funzionamento di Starshield sul territorio ucraino». Secondo il presidente, «non si tratta di errori casuali, ma di restrizioni sistematiche della velocità».

La controparte e i russi

Per l’Ucraina, spiega Zelensky, «questo rappresenta principalmente un grave ostacolo all’intercettazione dei droni russi. Purtroppo, si sono già verificati degli abbattimenti perché i velivoli non raggiungono una velocità sufficiente e non hanno il tempo di intercettarli. Questo, sfortunatamente, permette ai russi di uccidere più ucraini e di effettuare attacchi più precisi sull’Ucraina». La conclusione: «Stiamo cercando di chiarire la situazione con la controparte americana».

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