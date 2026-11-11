La grande fuga dalla Russia: oltre 1,1 milioni di espatri in tre mesi. Dietro i timori di una nuova mobilitazione

A far peggiorare il clima, secondo la testata Verstka, il potenziamento del registro di leva digitale. Permette di bloccare automaticamente l'uscita dai confini nazionali non appena la notifica di chiamata alle armi viene emessa per via telematica

Tra luglio e settembre 2026, più di 1,1 milioni di cittadini russi hanno lasciato il Paese diretti verso Georgia, Armenia e Serbia. Si tratta di un esodo senza precedenti negli ultimi 17 anni, stando ai dati del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) per il controllo delle frontiere ripresi dalla testata indipendente Verstka e rilanciati da United24media e il Messaggero in Italia. Da quando nel 2010 sono iniziate le rilevazioni statistiche comparabili, i flussi in uscita verso queste tre destinazioni non avevano mai toccato livelli così alti.

Le rotte principali e i numeri del trimestre

Tutti e tre gli Stati d’approdo hanno segnato massimi storici nel terzo trimestre del 2026. La Georgia è la meta primaria, con circa 660.300 ingressi, superando di 43.300 unità il record precedente registrato nello stesso periodo del 2025. Il dato supera del 43% perfino i numeri dell’autunno 2022 (461.200 arrivi), quando Vladimir Putin decretò la mobilitazione parziale. Al secondo posto c’è l’Armenia, con 402.300 arrivi, in crescita rispetto ai 344.700 registrati nel terzo trimestre del 2025. Segue la Serbia, che ha accolto circa 64.800 russi (circa 14.000 in più rispetto all’anno precedente), oltrepassando il picco precedente di 53.200 rilevato nel 2024. Va precisato però che i dati dell’FSB conteggiano la totalità degli espatri registrati ai valichi di frontiera — inclusi viaggi di lavoro, turismo e spostamenti temporanei — senza distinguere quanti abbiano scelto l’emigrazione definitiva o la fuga specifica dalla coscrizione.

Lo spettro della leva e la stretta digitale

A trainare le partenze, secondo Verstka, testata già bandita dal Cremlino dal 2023, è la crescente paura di un nuovo richiamo alle armi per alimentare il fronte ucraino, alimentata dalle pesanti perdite sul campo (stimate in circa 23.000 soldati in dieci giorni) e dal rischio di un’escalation militare nonostante i canali di dialogo aperti. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, indiscrezioni rilanciate da Bloomberg evidenziano come all’interno degli apparati governativi e del Cremlino cresca il timore per una possibile mobilitazione “coperta” di circa 300.000 uomini. A pesare sulle decisioni di espatrio è anche il potenziamento del registro di leva digitale: il nuovo sistema informatico di Mosca consente di bloccare automaticamente l’uscita dai confini nazionali non appena la notifica di chiamata alle armi viene emessa per via telematica, spingendo molti a partire prima dell’eventuale chiusura delle frontiere.