Cosa c’è nell’email degli allarmi bomba nelle scuole: il testo. I riferimenti all’Iran, alla Russia e il profilo di Taiwan: cosa sappiamo

Partito da un account hackerato di un’ex studentessa taiwanese, il messaggio contiene allusioni sia alla Russia sia all’Iran, che la Francia accusa degli attacchi ai supermercati

Sarebbe partita da un account hackerato, riconducibile a un’ex studentessa della Daye University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola, la mail sul presunto allarme bomba che stamattina è stata inviata a seimila scuole tra Italia, Scozia e Irlanda. Non tutti gli istituti, però, hanno risposto all’allarme allo stesso modo. In alcune scuole del Salento i dirigenti scolastici ne sono venuti a conoscenza soltanto dopo ore, perché la mail era finita nello spam. Il preside del liceo Parini di Milano, invece, ha scelto deliberatamente di non far evacuare l’istituto: «Sembrava un messaggio dei marziani», ha dichiarato all’Adnkronos.

Il testo integrale della mail

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Mettere in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vosto edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionato in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

Una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città che ha portato all’evacuazione di decine di scuole, 11 novembre 2026. ANSA

Il riferimento a episodi simili

Il messaggio è breve e contiene numerosi riferimenti a episodi simili che nei giorni scorsi hanno interessato l’Europa: dalle mail minatorie inviate a diverse testate giornalistiche in Irlanda, Gran Bretagna e Bulgaria agli attacchi hacker ai supermercati. Innanzitutto, l’autore. Il messaggio è firmato da Mikhail Andropov, che aveva già rivendicato i falsi allarmi bomba a bordo di decine di voli e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee, tra cui l’irlandese Rte e la bulgara Nova Tv.

Il richiamo al movimento ultranazionalista e misogino russo “Stato maschile”

Andropov, poi, si autodefinisce leader del “Vilayat di Misoginistan”. Il riferimento sembrerebbe essere al movimento ultranazionalista e misogino russo “Muzhskoye Gosudarstvo”, noto come Male State, cioè “Stato maschile”, a cui erano stati inizialmente attribuiti gli allarmi bomba sui voli e gli attacchi hacker ai supermercati della scorsa settimana, prima che il leader dell’organizzazione negasse ogni coinvolgimento. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, la scelta dello pseudonimo Andropov potrebbe indicare un coinvolgimento russo oppure un tentativo di indirizzare i sospetti verso Mosca, che comunque si dice del tutto estranea alla vicenda.

La pista iraniana

Ma “Vilayat” potrebbe rimandare anche al Velayat-e faqih, il principio fondatore del governo della Repubblica islamica dell’Iran, secondo cui, in assenza dell’imam e in attesa del suo ritorno, il giurista (faqih) ha la facoltà di tutelare e reggere gli interessi della Repubblica. La pista di Teheran era già stata sollevata nei giorni scorsi dalla Francia, che aveva attribuito a un’unità cyber legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica i sabotaggi informatici che avevano colpito la catena del freddo sul territorio nazionale, annunciando che avrebbe promosso sanzioni contro Teheran a livello europeo. Anche in questo caso, però, le accuse sono state respinte al mittente. Ieri il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un post pubblicato su X ha condannato «questa politica trita e ritrita di lanciare accuse contro la Repubblica islamica».