La Russia annuncia l’arresto di due cittadini polacchi: «Sono spie di Varsavia»

L'Fsb manca anche avvertimenti a sette cittadini polacchi e a tre russi

Il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) della Russia sostiene di aver sventato le attività di una rete di intelligence polacca nella regione di Kaliningrad, arrestando due agenti dei servizi segreti polacchi e notificando avvertimenti a sette cittadini polacchi e tre russi in merito al compimento di atti di spionaggio e alto tradimento. Lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell’Fsb, riportato dalla Tass. «Il Servizio federale per la sicurezza ha individuato e circoscritto una rete di intelligence polacca attiva nella regione di Kaliningrad», ha dichiarato il Centro per le relazioni pubbliche.

Le attività

I due agenti, secondo i russi, appartengono al Servizio di intelligence militare del Ministero della Difesa nazionale e all’Agenzia per la sicurezza interna della Polonia. Secondo l’accusa raccoglievano e trasmettevano informazioni riguardanti il personale e le strutture del Ministero della Difesa russo, nonché dati sulla situazione socio-economica, sui flussi migratori e sulle politiche sociali nella regione di Kaliningrad. L’Fsb contesta ai due la violazione dell’articolo 276 (spionaggio) del Codice penale russo. Su decisione del tribunale, gli arrestati sono stati posti in custodia cautelare.

Sette polacchi e tre russi

Sempre l’Fsb fa sapere che sette cittadini polacchi e tre russi, che avevano intrattenuto contatti con i servizi di intelligence polacchi, hanno ricevuto avvertimenti ufficiali riguardo ad azioni che potrebbero creare i presupposti per la commissione di reati previsti dagli articoli 275 (alto tradimento), 275.1 (collaborazione riservata con uno Stato estero, un’organizzazione internazionale o straniera) e 276 (spionaggio) del Codice penale russo. «Ai cittadini polacchi in questione è stato vietato l’ingresso nel nostro Paese per un lungo periodo», ha comunicato l’Fsb. Il Centro per le relazioni pubbliche ha sottolineato che, nel solo corso di quest’anno, a seguito di attività di controllo e verifica, «i visti russi di 14 cittadini polacchi sono stati annullati e a sei persone è stato vietato l’ingresso in Russia per aver fornito supporto ai servizi di intelligence polacchi».