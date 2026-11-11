La rissa tra Meloni e Salvini sulle armi all’Ucraina: «Quello str… di Giorgetti»

La lite al Copasir tra Crosetto e Borghi. Il retroscena sulla premier pronta a votare in caso di no della Lega. E l'aneddoto sul Capitano e il ministro dell'Economia. Che sarebbe pronto a traslocare dopo le elezioni

La Lega non voterà il prossimo decreto-cornice sulle armi all’Ucraina. E Fratelli d’Italia minaccia le elezioni: «Se succede, si va alle urne subito dopo la manovra e ognuno si prende le sue responsabilità». Dopo la pace siglata ieri sulla pelle di Giancarlo Giorgetti, che ha fatto sapere di non aver firmato l’ultimo decreto per Kiev soltanto perché assente da Roma (dovrebbe farlo tra oggi e domani), il Carroccio torna a mostrare i muscoli sulla Russia. Ma l’umore della premier è chiaro: «Giorgia non accetta ricatti». Per questo torna lo spauracchio del voto.

Giorgia e Matteo

Un retroscena di Repubblica racconta che il messaggio al leader leghista è chiaro: basta ultimatum. I due non si sono sentiti al telefono. Ma sul tavolo ci sono le ultime settimane del Carroccio, stretto tra Roberto Vannacci e i governatori del Nord. Da qui le liti su pensioni e Anticorruzione. Sul tredicesimo pacchetto di aiuti per Kiev, fa sapere la premier, «c’era un accordo». Ed era già stato rimandato proprio per attendere il congresso leghista. «La maggioranza ha sempre trovato una sintesi, non so come andrebbe con altri al governo», ha detto ieri Giorgia Meloni in pubblico. Dove parla di una maggioranza «compatta» e sì, «le sensibilità che ci sono aiutano a riflettere, ma la posizione dell’Italia non cambierà».

Il decreto

Ma ora il tempo stringe. Il decreto cornice va licenziato prima di Capodanno per rinnovare il sostegno all’Ucraina nel 2027. La norma autorizza preventivamente i vari pacchetti di aiuti. E a dire chiaramente che la Lega non lo voterà sono i fedelissimi di Salvini: Igor Iezzi e Claudio Borghi. Ma qui la minaccia che arriva da via della Scrofa è chiarissima: fatelo e andiamo subito al voto. I pontieri illustrano anche un’altra opzione, che però rischia di compromettere gli impegni internazionali: rimandare il decreto formalmente «ai primi mesi dell’anno nuovo», con l’alta probabilità che tanto a marzo saranno sciolte le Camere. Così da rinviare tutto a dopo il voto.

La firma di Giorgetti

«Speriamo non ci sia bisogno di un nuovo decreto, ma faremo la nostra parte», fa sapere Giovanni Donzelli. Su Giorgetti che non ha ancora controfirmato il decreto interministeriale annunciato da Antonio Tajani, «non c’è la questione. Ha dovuto fare un intervento, un impedimento temporaneo». La leader di FdI è certa che quando «tornerà a Roma, firmerà». Ma il ministro dell’Economia avrebbe sentito anche Salvini. Che gli ha chiesto di tenere duro. E di aspettare a firmare, per «vederci chiaro» sul tipo di forniture inserite nel provvedimento.

«Vediamo di evitare il circo»

Il Corriere invece attribuisce alla premier un altro virgolettato: «Vediamo di evitare il circo». Secondo il quotidiano se Giorgetti desse il via libera al decreto non rappresenterebbe più la Lega. E d’altro canto alcune voci lo descrivono come «pronto a traslocare in un importantissimo istituto bancario». Il quotidiano racconta anche di una telefonata al nuovo presidente della Lega Volley Femminile, che ha battuto il candidato del ministero dell’economia. «Dimmi come hai fatto a fregare quello stronzo di Giorgetti», è quello che hanno sentito in vivavoce i presenti. Al Copasir il leghista Borghi ha puntato l’indice contro il ministro della Difesa per l’elenco del materiale da dare agli ucraini: «Finché mandiamo rottami è un conto, ma se mandiamo queste armi allora siamo fuori dal Bilancio».

Crosetto contro Borghi

La risposta di Guido Crosetto non si è fatta attendere: «Siamo dentro le regole che la Lega ha autorizzato. È sempre stato così. Sempre con il vostro consenso». Meloni vorrebbe «evitare il circo» nel centrodestra. Ma il «circo» è già arrivato in città.