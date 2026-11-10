Armi a Kiev, tensione nella maggioranza. Giorgetti sente Meloni: «La firma manca perché non ero a Roma». Crosetto: «Non ci saranno sorprese»

In una telefonata nella serata di ieri, il ministro dell’Economia avrebbe rassicurato la premier. Ma l’annuncio di Tajani irrita Salvini, che chiede di sapere in anticipo quale materiale verrà spedito a Kiev. Oggi la discussione al Copasir

Nessun caso politico, solo un ritardo tecnico. In una telefonata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avvenuta nella serata di ieri, lunedì 9 novembre, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe assicurato che la mancata firma sul tredicesimo pacchetto di rifornimenti militari all’Ucraina sarebbe legata unicamente alla sua assenza da Roma. Lo riferiscono fonti del governo all’Ansa. Giorgetti ieri si trovava a Bruxelles per le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, e per questo non avrebbe potuto sottoscrivere il documento, che è classificato e dunque non può essere firmato da remoto. Versione sostenuta anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ribadisce: «Giorgetti era fuori e tra l’altro stava male. Non credo ci saranno sorprese».

L’irritazione della Lega

A suscitare malumori, soprattutto all’interno della Lega, era stato nelle scorse ore l’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Con i ministri Giorgetti e Crosetto ho firmato la decisione di fornire il tredicesimo pacchetto di strumenti militari a Kiev. Il provvedimento verrà presentato al Copasir». Subito, però, dallo staff del capo del Carroccio era stato fatto notare che le parole del vicepremier non fossero corrette e che Giorgetti non avesse firmato alcunché. Una precisazione tutt’altro che formale. Le procedure prevedono infatti che il documento, che sarà presentato in giornata al Copasir, venga firmato congiuntamente dai titolari di Esteri, Economia e Difesa. In assenza di una delle firme il decreto non è pubblicabile e gli aiuti, sia civili sia militari, non possono partire.

La crepa politica all’interno della maggioranza sugli aiuti a Kiev

Parallelamente sarebbe cresciuta l’irritazione di Matteo Salvini, che da tempo manifesta perplessità sul sostegno militare a Kiev. Dopo il congresso che lo ha riconfermato alla guida del partito, ha dichiarato che «dopo quattro anni di guerra tra Russia e Ucraina bisogna cambiare passo, trovare la strada per una pace giusta». Irritazione che adesso rischia di aprire una crepa nella maggioranza, dove la linea della Lega è al momento isolata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a Forza Italia, è sempre rimasta ferma sulla necessità di proseguire nel sostegno a Kiev «fino a quando sarà necessario».

Il tredicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina

Dall’entourage di Salvini trapela che il ministro vorrebbe almeno sapere in anticipo che tipo di materiale verrà spedito in Ucraina. Kiev chiede strumenti per la difesa aerea, si parla ad esempio di missili Aster, che armano i sistemi Samp-T, già forniti all’Ucraina. L’ultimo pacchetto di aiuti era stato spedito a fine 2025. Poi, undici mesi fa il governo aveva adottato un nuovo decreto “cornice” che autorizza l’invio di forniture, sia militari sia civili, all’Ucraina per tutto il 2026, ma finora non è stato mandato nulla. L’intesa sul tredicesimo pacchetto sembrava raggiunta, ma l’annuncio di ieri sera di Tajani ha indispettito il leader del Carroccio. Alle 15 di oggi il decreto interministeriale arriverà al Copasir, dove per legge deve essere discusso ogni nuovo invio e lì si capirà quanto è profonda la crepa nella maggioranza.