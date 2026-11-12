Beppe Grillo e Giuseppe Conte al Quirinale: «È capace di tutto»

Il fondatore del M5s contro il leader. Mentre c'è chi vorrebbe un suo ritorno in politica. Per far perdere il Campo Largo

«Conte è capace di tutto… anche di fare il presidente della Repubblica». In un’intervista rilasciata a Salvatore Merlo per il Foglio Beppe Grillo torna ad attaccare il leader del Movimento 5 Stelle. E usa una locuzione cara a Leo Longanesi: «Buoni a nulla, capaci di tutto». Giuseppe Conte, secondo l’ex garante grillino, ha governato prima con la Lega, poi con il Pd, e infine si è preso il Movimento sottraendolo a chi lo aveva inventato. «Capace di tutto», appunto.

La tentazione politica

Secondo Il Foglio Grillo sta pensando di presentare alle elezioni una lista sua. Glielo chiedono «persone preoccupate da Conte, diciamo così, e dalla sua alleanza con la sinistra». C’è chi è pronto a sostenere anche economicamente un’operazione politica e dadaista di Beppe: «Un esperimento sociale», e una performance artistica. Una lista di Grillo sottrarrebbe qualche punto percentuale al M5s e qualche decimale al Campo Largo. E addio Quirinale per Conte, è il ragionamento.

Bipolarismo

Si tratta della stessa operazione che sta facendo a destra Roberto Vannacci. Con Grillo in campo il bipolarismo sarebbe compiuto. Intanto domenica 22 novembre lui sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.