Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
POLITICAAutoGiorgia MeloniGoverno MeloniLegge di bilancioTasseVideo

Meloni: «La sinistra vuole la patrimoniale, noi abbiamo abolito il bollo auto» – Il video

11 Novembre 2026 - 09:55 Alba Romano
La premier annuncia una serie di brevi filmati per illustrare la Legge di Bilancio
Google Preferred Site

«Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto». Comincia così il video su X della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier annuncia che in questi giorni « vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese».

Il bollo auto

«Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa che sono utilizzate in città dalle famiglie e il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata», dice Meloni. «È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

2.

Armi a Kiev, tensione nella maggioranza. Giorgetti sente Meloni: «La firma manca perché non ero a Roma». Crosetto: «Non ci saranno sorprese»

3.

Sondaggio Swg, la novità nella sfida Salvini-Vannacci. Chi vince tra centrodestra e centrosinistra

4.

Valentina Nappi: «I Radicali mi hanno usato per farsi la guerra»

5.

San Siro, il Consiglio comunale chiede di fermare l’iter del nuovo stadio: «Prima si valuti l’impatto sulla salute». Cosa succede ora