Meloni: «La sinistra vuole la patrimoniale, noi abbiamo abolito il bollo auto» – Il video

La premier annuncia una serie di brevi filmati per illustrare la Legge di Bilancio

«Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto». Comincia così il video su X della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier annuncia che in questi giorni « vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese».

Il bollo auto

«Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa che sono utilizzate in città dalle famiglie e il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata», dice Meloni. «È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti».