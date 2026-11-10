San Siro, il Consiglio comunale chiede di fermare l’iter del nuovo stadio: «Prima si valuti l’impatto sulla salute». Cosa succede ora

Gli approfondimenti dovranno guardare in modo specifico a bambini e adolescenti, donne in gravidanza, anziani e persone fragili, e includere scuole, strutture sanitarie e abitazioni. La mozione è passata con 22 sì, 6 no e nessun astenuto

Prima di decidere il futuro dell’area di San Siro, Milano dovrà capire quali effetti avrà sulla salute di chi vive intorno allo stadio. È il messaggio che arriva da Palazzo Marino, dove il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che chiede di sospendere la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) in corso e di ripartire con un percorso unico, che affianchi alla Vas una Valutazione di impatto sanitario (Vis). Il voto è stato ampio: 22 sì, 6 no e nessun astenuto.

Come è stato votato l’ordine del giorno per San Siro

L’ordine del giorno è stato sottoscritto dai dem Alessandro Giungi e Rosario Pantaleo, dal consigliere del Misto Enrico Fedrighini e da Marco Fumagalli di LaCivica Milano. Ma il documento ha trovato anche il sostegno del centrodestra, dei Verdi (Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Michele Sacerdoti) e dei dem Michele Albiani e Federico Bottelli. Contrari la presidente dell’Aula Elena Buscemi, i riformisti Gianmaria Radice e Giulia Pastorella, le dem Elisabetta Nigris e Roberta Osculati e Mauro Orso di LaCivica.

Cosa viene chiesto nell mozione su San Siro

La procedura riguarda l’intera trasformazione dell’area, a partire dal progetto del nuovo stadio di Inter e Milan e dalla parziale demolizione del Meazza. Al centro della richiesta c’è il superamento dell’attuale impostazione a due stralci con l’obiettivo di predisporre un Rapporto ambientale unitario, che valuti il progetto del Gfu San Siro nel suo insieme, considerandone gli effetti sul territorio sia immediati sia cumulativi. Gli approfondimenti dovranno guardare in modo specifico a bambini e adolescenti, donne in gravidanza, anziani e persone fragili, e includere scuole (tra cui il plesso Negri), strutture sanitarie e abitazioni. L’area di studio dovrebbe inoltre estendersi fin dove gli impatti si fanno realmente sentire, andando oltre le distanze indicative di 100 e 500 metri.

L’odg chiede che la Vis sia vincolante e resa pubblica prima dell’approvazione del Piano attuativo, così che la compatibilità sanitaria diventi un requisito necessario per andare avanti. Le eventuali prescrizioni dovrebbero tradursi in obblighi concreti con responsabili, scadenze, soglie, controlli e conseguenze in caso di inadempienza. Se emergessero criticità, il progetto andrebbe modificato e di fronte a un’incompatibilità sanitaria che persiste non potrebbe essere approvato così com’è. Infine, l’amministrazione dovrà riferire entro 15 giorni a commissioni e Consiglio su modalità, tempi, risorse e atti necessari, con aggiornamenti almeno trimestrali e comunicazioni tempestive in caso di criticità ambientali o sanitarie, con informazioni pubbliche e accessibili.

Perché la vicesindaca Scavuzzo si è opposta

La vicesindaca Anna Scavuzzo si è dichiarata contraria perché a suo avviso la Vas «riguarda l’intero piano attuativo, che è quello che avevamo votato insieme. Il piano ha al suo interno uno stralcio di primo livello e la parziale demolizione del Meazza. Poi ci sarà lo stralcio due con funzioni terziarie e commerciali». Per Scavuzzo si tratta di «un unico percorso» per il quale è già previsto di dedicare una commissione agli aspetti tecnici più complessi, dal primo parere fino alle valutazioni di impatto ambientale e sanitario. «Il percorso è all’inizio. – sostiene la vicesindaca – Per questo do una parere negativo e si rimanda a una commissione in cui si possano meglio dettagliare i percorsi».

Cosa sostiene il capogruppo Pd Majorino

Differente la reazione di Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia e candidato alle primarie del centrosinistra per la successione a Giuseppe Sala, che ritiene la mozione «molto opportuna e saggia». Majorino specifiche che «se fossi stato un consigliere comunale l’avrei votata anche io».

Quali sono le divisioni nel centrodestra

Dal centrodestra arrivano toni diversi. Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa, contrario all’abbattimento di San Siro, il risultato è la conferma delle difficoltà politiche della maggioranza milanese e delle «contraddizioni presenti nella giunta di sinistra». Proprio le contraddizioni per La Russa «avrebbero dovuto portare da tempo alla chiusura di questa esperienza, per mandare alle urne i cittadini milanesi, per una nuova amministrazione».

Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, parla di una «inversione a U» della maggioranza e giudica tardiva la presa di coscienza sulle tesi del suo gruppo, ribadendo che «non dotare Milano di un nuovo stadio moderno ed efficiente rappresenterebbe un grave danno economico e d’immagine per il capoluogo lombardo».

Il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, rivendica invece il voto come «un freno all’arroganza di Milan e Inter che pensano di poter fare ciò che nel progetto nuovo stadio pensano di passare sopra alla salute pubblica». Pur convinto che «il mio quartiere abbia bisogno di investimenti privati per avere una seconda possibilità», precisa che «da amministratori pubblici non possiamo girarci dall’altra parte e per questo, insieme a 21 colleghi di maggioranza e opposizione, ho votato per chiedere all’interno della Vas un rapporto ambientale elaborato sulla base di un progetto unitario e completo».