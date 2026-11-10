Campo largo, avanti sui tavoli per il programma ma restano i nodi: chi tratta, come funzionano e il test sull’Ucraina

Dieci tavoli, otto forze politiche e delegati con «pieno mandato» a trattare. Ma nei primi incontri i temi divisivi vengono lasciati fuori: «lavoriamo solo su quanto già condiviso in aula». E tra i parlamentari c'è anche chi fatica a riconoscere i nuovi alleati. Giovedì il banco di prova sulla politica estera

Dieci tavoli tematici, delegati «con pieno mandato politico» a trattare e un obiettivo: definire le basi del programma comune del campo largo entro la fine di novembre. È questa la ratio dietro alla batteria di incontri che il centrosinistra ha messo in cantiere fino a martedì 17 novembre. Almeno per il momento, spiegano, «va tutto liscio», ma il confronto sui nodi più difficili da sciogliere è ancora una volta in stand-by. È quanto emerge dai racconti dalle prime riunioni, cominciate ieri, lunedì 9 novembre, con i tavoli su Sud e Cultura, e proseguite oggi con l’incontro dedicato al clima e all’energia. «Le distanze su alcuni temi ci sono», non nega a Open chi vi ha partecipato, dietro garanzia di anonimato, per non guastare il clima di collaborazione, «ma al momento non siamo ancora alla fase in cui si entra nel dettaglio delle proposte». Insomma, per ora si discute ma non si decide. Nessuna intesa sui punti più delicati, dal nucleare al gas. Si parte dal terreno comune «dei documenti già condivisi in aula».

Al tavolo delegati «con mandato politico», ma c’è chi non si conosce

Si procede con prudenza seguendo le indicazioni emerse dal confronto tra i leader e dalla successiva riunione della cabina di regia del 7 novembre: lavorare su quanto le opposizioni hanno già costruito insieme. C’è uno schema anche dietro la composizione delle delegazioni, sottolineano. Non tecnici, ma figure «politiche» che sulla carta hanno ricevuto il «pieno mandato» a negoziare. A loro in queste giornate spetterebbe il compito di mettere a punto il lavoro preparatorio, da consegnare ai vertici che avranno l’onere della sintesi finale.

A coordinare i lavori ci sono i capigruppo e i rappresentanti delle otto forze che hanno aderito al percorso: Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa, Più Uno, Progetto Civico per l’Italia e Psi. Una coalizione più larga rispetto al nucleo formato dai quattro leader, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che il 30 ottobre avevano concordato la tabella di marcia verso il programma e le primarie, decidendo di includere anche le altre forze del centrosinistra con rappresentanza parlamentare. Un criterio che ha già suscitato qualche malumore. Come quello di Vincenzo Spadafora, rimasto fuori dai tavoli e protagonista di un sit-in ieri pomeriggio davanti al Nazareno con la sua associazione Primavera.

La composizione delle delegazioni però è cambiata e cambierà ancora a seconda degli argomenti. Ieri, per esempio, per parlare di Sud si sono riuniti tra gli altri Davide Baruffi e Marco Sarracino per il Pd, Enrico Borghi per Italia Viva, Carmela Auriemma ed Ettore Licheri per il Movimento, Enrico Panini per Avs. Poi c’è «l’allargamento» del perimetro, che sembra creare qualche spaesamento tra i parlamentari: «Tutto il resto non li conoscevo», sorride uno dei partecipanti, ripercorrendo con Open la lista degli invitati. Insomma, con i nuovi alleati non siamo nemmeno alle presentazioni.

L’incontro sull’energia: gas e nucleare restano fuori

Al tavolo sul clima e sull’energia si è ragionato di «dissesto idrogeologico e fonti rinnovabili». Ma, alla domanda se si sia parlato anche di gas e nucleare, temi che dividono soprattutto Italia Viva e +Europa da M5s e Avs (con in campo Stefano Patuanelli e Marco Grimaldi), ci rispondono di no. Si parte dai temi sui quali esiste già una convergenza nella coalizione, è il mantra. Le questioni più complesse, almeno in questa prima fase preliminare, restano sullo sfondo.

Solo il capitolo energetico riserverebbe più di un distinguo che il Movimento 5 Stelle porta al confronto con gli alleati. Se i Cinque Stelle propongono di investire nella ricerca sulla fusione nucleare, escludendo nuove centrali a fissione, Italia Viva e centristi sostengono la creazione degli impianti a supporto del mix energetico italiano. E mentre il programma pentastellato redatto da Nova chiede la progressiva dismissione degli inceneritori, il sindaco dem di Roma, Roberto Gualtieri, sta portando avanti il progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba, sostenuto anche dai renziani.

Tra i partiti chiamati a confrontarsi, quello dell’ex premier ha certamente il bagaglio programmatico più ingombrante. Situazione che non è nuova per i pentastellati: otto anni fa, il M5s di Luigi Di Maio si sedeva al tavolo con la Lega di Matteo Salvini per scrivere il «Contratto per il governo del cambiamento», poi ratificato dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Anche allora i Cinque Stelle ambivano a dare le carte con un programma articolato in venti punti. Oggi gli interlocutori sono cambiati, si sono moltiplicati, e il Movimento ha un altro documento di 20 punti, stavolta elaborato e già sottoposto all’approvazione degli iscritti.

I prossimi nodi, dall’Ucraina alla patrimoniale

Ma dei 20 punti, gli occhi sono puntati su uno soltanto in particolare: giovedì è atteso il primo banco di prova sull’Ucraina, con il tavolo dedicato alla politica estera, alla pace e alla difesa comune europea. Tra i vari dossier è quello più complicato da sbrogliare, le distanze sono note: nel documento approvato a settembre dagli iscritti, si legge che «continuare a inviare armi significa allontanare la pace». Il M5s chiede dunque una svolta negoziale e si oppone al piano ReArm EU e all’aumento della spesa militare al 5% del Pil. Mentre Pd, Italia Viva e +Europa hanno sostenuto la prosecuzione degli aiuti a Kiev. Dopo le numerose spaccature in Parlamento, individuare definitivamente una formulazione condivisa potrebbe rivelarsi particolarmente complicato.

Gli appuntamenti successivi non saranno necessariamente più semplici. Già domani, mercoledì 11 novembre, si discuterà di lavoro, un terreno sul quale tornano le distanze tra il M5s, che propone di rafforzare le tutele sui contratti a termine, e Italia Viva, che difende il Jobs Act di Renzi. Venerdì 13 toccherà invece alla sanità e alla scuola, per poi arrivare al 16 novembre con la discussione sull’economia e sulla giustizia fiscale, con il nodo della patrimoniale che vede i Cinque Stelle su posizioni differenti anche rispetto ad Avs. Se Bonelli e Fratoianni sostengono una tassazione ampia delle grandi ricchezze, Conte, che nei giorni scorsi ha manifestato dubbi sull’efficacia di una patrimoniale generalizzata, oggi è tornato a ribadire di voler procedere attraverso «un prelievo sulle grandi ricchezze finanziarie» che contribuisca alla redistribuzione. Martedì, infine, il tavolo sulla giustizia, che dovrà fare i conti con un’altra contraddizione: il M5s propone di reintrodurre l’abuso d’ufficio, con Italia Viva che aveva sostenuto la sua abolizione, votando con il centrodestra nel 2024.