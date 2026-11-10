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Guerra Ucraina, Meloni: Sempre trovata una sintesi, la posizione dell'Italia non cambierà – Il video

10 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bologna, 10 novembre 2026 "La maggioranza ha sempre trovato una sintesi, non so come andrebbe con altri al governo, so che questa compattezza che la maggioranza ha avuto tutti la considerano un valore aggiunto, le sensibilità che ci sono sono utili, aiutano a riflettere anche noi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione di Eima International a Bologna. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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