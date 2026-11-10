Garlasco, l’ex pm Venditti torna in procura (da testimone): i dubbi sui 45mila euro della famiglia Sempio e i contatti coi Carabinieri

Dopo l'archiviazione delle accuse a suo carico l'ex procuratore aggiunto sarà ascoltato a Pavia mercoledì 11 novembre. Al vaglio dei magistrati anche le anomalie nelle indagini del 2017

Mario Venditti torna in procura a Pavia, dove ha lavorato per anni. Stavolta, però, come testimone. L’ex procuratore aggiunto sarà ascoltato mercoledì 11 novembre nell’inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco. Secondo quanto riporta Repubblica, a interrogarlo sarà il procuratore aggiunto Stefano Civardi. Venditti era finito sotto indagine con l’accusa di aver ricevuto denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. A settembre, però, il gip di Brescia ha archiviato la sua posizione, non avendo trovato prove a suo carico. Il fascicolo è passato quindi alla procura di Pavia, dove Giuseppe Sempio, padre di Andrea, resta indagato per corruzione in atti giudiziari.

I 45mila euro della famiglia Sempio

La questione riguarda circa 45mila euro in contanti movimentati dalla famiglia Sempio all’epoca della prima indagine su Andrea. I familiari hanno sempre sostenuto che quei soldi servissero a pagare gli avvocati. Ma il gip di Brescia, Mauroernesto Macca, nel provvedimento con cui ha archiviato la posizione di Venditti, ha prospettato altre due possibilità: un «accordo collocato al livello della polizia giudiziaria» oppure un «millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio». Nessuna delle prove raccolte, secondo il giudice, riconduceva all’ex procuratore aggiunto. Rimane invece da capire se il denaro sia effettivamente finito tutto ai legali o se qualcuno abbia chiesto soldi alla famiglia promettendo di intervenire sull’indagine.

A Pavia sono al vaglio anche le posizioni di tre ex avvocati di Andrea Sempio, tra cui Massimo Lovati, e di quattro carabinieri, compresi Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. L’ipotesi di reato potrebbe inoltre cambiare: dalla corruzione all’induzione indebita, qualora emergessero pressioni per ottenere il denaro.

I contatti con i carabinieri e le intercettazioni incomplete

I magistrati stanno tornando anche su alcuni passaggi dell’indagine del 2017, quella che si concluse con l’archiviazione di Andrea Sempio. Ci sono intercettazioni trascritte solo in parte, contatti ritenuti irrituali tra alcuni carabinieri e Sempio e omissioni nella documentazione dei tabulati telefonici.

Tra gli elementi esaminati c’è anche una conversazione intercettata nel novembre 2025. Sempio, parlando del suo ex avvocato Federico Soldani, diceva: «Non vorrei che davvero Soldani abbia avuto dei contatti con Sapone oltre quelli che so io, non vorrei che avesse davvero recuperato delle carte, qualcosa…». Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i rapporti tra i difensori di Sempio e i carabinieri che si occuparono degli accertamenti. E soprattutto di capire se qualcuno abbia sfruttato quei rapporti per ottenere denaro dalla famiglia.

L’indagine «madre» sul caso Garlasco

Per l’omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per omicidio aggravato. Sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere se mandarlo a processo. Resta aperto anche un altro filone, nel quale i magistrati stanno esaminando presunti errori e omissioni negli accertamenti del Ris risalenti a quasi vent’anni fa. Circostanze che potrebbero interessare Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio e intenzionato a chiedere la revisione della sentenza.