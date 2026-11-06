Delitto di Garlasco, Sempio dopo la richiesta di processo: «Vogliamo andare presto in aula». I legali: «Sul buono postale una fake news» – Il video

Intervistato a Quarto Grado, respinge ogni nesso tra i video privati circolati e l'omicidio di Chiara Poggi.

All’indomani della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio rompe il silenzio e affida le sue prime dichiarazioni a Quarto Grado su Rete 4. «Era quanto ci aspettavamo, non è una notizia che cade dal cielo: speriamo di andare in aula il prima possibile per risolvere tutto», ha dichiarato. Sempio ha ammesso la forte tensione del momento («Paura no, tensione sì, perché il momento è quello che è»), respingendo con fermezza i parallelismi avanzati tra il presunto movente del delitto e i video o soliloqui circolati di recente: «Non c’è alcun collegamento e credo non lo veda nemmeno la Procura, visto che quegli elementi non compaiono nemmeno nell’informativa finale». Un pensiero è andato anche ai familiari della vittima: «Speriamo di essere vicini alla fine di tutto questo, sia per noi sia per loro. Credo che finalmente potremo dimostrarlo».

#Garlasco, le parole di Andrea Sempio: "Nessuna paura per la richiesta di rinvio, solo tensione".#Quartogrado pic.twitter.com/RMFLFZD08x — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 6, 2026

La fake news del buono postale da 85mila euro

Sul fronte difensivo, intanto, i legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia sono intervenuti per smentire duramente le indiscrezioni relative a un presunto buono postale da 85 mila euro riconducibile a Sempio e ai suoi genitori, definendola una «gravissima fake news priva di qualsiasi riscontro». Gli avvocati hanno precisato che Sempio non ha mai conferito mandati o deleghe all’avvocato Stefano Rossi dell’Associazione Italia di Roma per la riscossione del titolo, qualificando la Pec inviata a Poste Italiane come priva di efficacia giuridica poiché redatta da un soggetto non autorizzato (falsus procurator). Riservandosi querele e azioni legali per i danni d’immagine provocati dalla circolazione della notizia, la difesa ha intimato chiarimenti pubblici ai diretti responsabili.