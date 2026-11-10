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Donzelli sul decreto bollette: Aiuto importante per aziende e famiglie, non risolve ma alleggerisce – Il video

10 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 “Mi sembra un buon aiuto, importante, soprattutto per le aziende, anche per le famiglie. L’attenzione che avevamo promesso continuiamo a portarla”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, parlando del nuovo decreto bollette, in un punto stampa fuori Montecitorio. “Ovviamente con la crisi internazionale non è un decreto che risolve il problema”, ha aggiunto, “però tanti aiuti e tante attenzioni possono comunque alleggerire”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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