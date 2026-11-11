Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
ATTUALITÀAppaltiArrestiCamorraCampaniaInchiesteNapoliPDTangenti

L’ex senatore Dem e i 100 mila euro di mazzette consegnati nelle buste della spesa

11 Novembre 2026 - 08:36 Ettore Ambrosi
tommaso casillo soresa arresto 2
Tommaso Casillo, già sottosegretario con Prodi, è finito in arresto nell'inchiesta della Dda su camorra e appalti in Campania
Google Preferred Site

Tommaso Casillo, 71 anni, ex senatore Dem e sottosegretario con il governo di Romano Prodi, è finito in manette. Con lui altre 12 persone nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Napoli su camorra e mazzette. Casillo era fino a ieri presidente del Cda di Soresa, la centrale di committenza della Regione per i principali appalti pubblici. Avrebbe incassato soldi per indirizzare gli appalti nel settore rifiuti e sanità.

Gli appuntamenti al supermercato

Secondo l’ordinanza di custodia cautelare sono stati dieci gli appuntamenti tra Casillo e un imprenditore in un supermercato per un appalto da 23,8 milioni di euro. Riguardava il noleggio di barelle per le strutture sanitarie campane. La Gdf ha documentato lo scambio di «pizzini» e di informazioni che, secondo l’accusa, poi hanno portato la società M.L. Sanity del gruppo Langella ad aggiudicarsi due lotti ad Avellino e Salerno. In cambio, Marco e Mario Langella, padre e figlio, avrebbero consegnato 100 mila euro in contanti (50 mila per lotto) a casa dell’ex senatore all’interno di una busta della spesa.

Le altre accuse

L’inchiesta riguarda anche l’aggiudicazione di appalti tra i Comuni di Volla (è indagato anche il sindaco Pd Giuliano Di Costanzo), Casoria, Cercola e Somma Vesuviana. Nel registro degli indagati figura anche l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo. Secondo l’accusa da parlamentare in carica avrebbe ottenuto l’assunzione del compagno presso il Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (C.U.S.) che si occupa dell’inserimento lavorativo di ex detenuti e disoccupati. Secondo il Corriere rischia una misura cautelare anche il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, che ieri è stato sospeso dalla Regione Campania. Ci sarebbe uno scambio di favori tra lui e Casillo, con l’assunzione e la promozione di familiari.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’Ue chiede ai cittadini di fare scorta di acqua, cibo e contanti: il piano d’emergenza (anche in Italia)

2.

Napoli, l’ex deputata M5s indagata per corruzione: «Ha fatto assumere il compagno»

3.

Cyberattacchi, l’allarme Ue: «Elettrodomestici prossimi possibili obiettivi». Il governo: «Ora rafforziamo i controlli»

4.

La tempesta atlantica in arrivo sull’Italia: «Pioggia per 12-18 ore consecutive»

5.

L’uomo tradito dalla moglie nella casa che le aveva regalato: «Non vedo i miei figli da due anni»

leggi anche

La prima pilota di aerei non vedente d’Italia: «Sono arrivata a 200 ore di volo»

lucia sabrina papa cieca pilota
ATTUALITÀ
Di Alba Romano

La rissa tra Meloni, Salvini e Giorgetti sulle armi all’Ucraina

giorgia meloni matteo salvini giancarlo giorgetti armi ucraina decreto
ESTERI
Di Alessandro D’Amato

Hacker, i prossimi attacchi a elettrodomestici e acqua: «Anche sanità e trasporti a rischio»

hacker elettrodomestici acqua potabile luce gas
ATTUALITÀ
Di Alessandro D’Amato