L’ex senatore Dem e i 100 mila euro di mazzette consegnati nelle buste della spesa

Tommaso Casillo, già sottosegretario con Prodi, è finito in arresto nell'inchiesta della Dda su camorra e appalti in Campania

Tommaso Casillo, 71 anni, ex senatore Dem e sottosegretario con il governo di Romano Prodi, è finito in manette. Con lui altre 12 persone nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Napoli su camorra e mazzette. Casillo era fino a ieri presidente del Cda di Soresa, la centrale di committenza della Regione per i principali appalti pubblici. Avrebbe incassato soldi per indirizzare gli appalti nel settore rifiuti e sanità.

Gli appuntamenti al supermercato

Secondo l’ordinanza di custodia cautelare sono stati dieci gli appuntamenti tra Casillo e un imprenditore in un supermercato per un appalto da 23,8 milioni di euro. Riguardava il noleggio di barelle per le strutture sanitarie campane. La Gdf ha documentato lo scambio di «pizzini» e di informazioni che, secondo l’accusa, poi hanno portato la società M.L. Sanity del gruppo Langella ad aggiudicarsi due lotti ad Avellino e Salerno. In cambio, Marco e Mario Langella, padre e figlio, avrebbero consegnato 100 mila euro in contanti (50 mila per lotto) a casa dell’ex senatore all’interno di una busta della spesa.

Le altre accuse

L’inchiesta riguarda anche l’aggiudicazione di appalti tra i Comuni di Volla (è indagato anche il sindaco Pd Giuliano Di Costanzo), Casoria, Cercola e Somma Vesuviana. Nel registro degli indagati figura anche l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo. Secondo l’accusa da parlamentare in carica avrebbe ottenuto l’assunzione del compagno presso il Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (C.U.S.) che si occupa dell’inserimento lavorativo di ex detenuti e disoccupati. Secondo il Corriere rischia una misura cautelare anche il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, che ieri è stato sospeso dalla Regione Campania. Ci sarebbe uno scambio di favori tra lui e Casillo, con l’assunzione e la promozione di familiari.