Napoli, l’ex deputata M5s indagata per corruzione: «Ha fatto assumere il compagno»

Inchiesta della Dda di Napoli su camorra e appalti: 9 in carcere e 4 ai domiciliari

Sostegno politico per una nomina al ministero. In cambio dell’assunzione del compagno. La Dda di Napoli indaga per corruzione nei confronti di Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle. L’ordinanza del Gip di Napoli ha deciso nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L’inchiesta dei pm Henry John Woodcock e Colonna Romano con il procuratore aggiunto Ferrigno verte su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia.

L’indagine su Manzo

Gli accertamenti riguardano il Centro unico di servizi per le società cooperative (Cus), struttura che coordina i servizi amministrativi e contabili di cooperative nate per favorire l’inserimento lavorativo di disoccupati ed ex detenuti. Manzo è destinataria dell’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo insieme a Dario Vicedomini, commissario coordinatore del Cus, e ad Alessandro Martino, compagno dell’ex parlamentare.

Secondo la ricostruzione accolta dal gip, Manzo avrebbe sostenuto politicamente la nomina di Vicedomini, disposta il 30 novembre 2020 con decreto dell’allora ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. In cambio, il commissario si sarebbe impegnato ad assumere Martino, garantendogli una retribuzione e altri benefici economici. Martino è stato assunto il 24 gennaio 2022, con una retribuzione lorda nel primo anno di 13.296 euro.

L’aumento

Le intercettazioni avrebbero però documentato una presenza lavorativa discontinua, tanto da provocare le lamentele dei responsabili dell’ente. Nel novembre 2024, secondo gli investigatori, Manzo avrebbe chiesto un aumento di 500 euro mensili per il compagno, anche in relazione alle esigenze della propria attività politica. Per soddisfare la richiesta, Vicedomini e un collaboratore avrebbero valutato l’utilizzo di rimborsi spese. In una conversazione dell’8 giugno 2026, lamentando le assenze di Martino, Vicedomini avrebbe affermato, immaginando di rivolgersi a Manzo: «Qua l’unico che ha rispettato il patto è il sottoscritto». Il gip ha ricondotto la vicenda a un’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione pubblica. Le posizioni dei tre indagati dovranno essere valutate dopo gli interrogatori preventivi.

L’indagine

L’indagine riguarda un vero e proprio sistema incentrato su Vincenzo Pagano, detto “‘a Cuppulella”, ritenuto il reggente del clan Veneruso, e gli imprenditori Mario e Marco Langella, attivi nei servizi ambientali e sanitari. Tutti e tre sono destinatari della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, condivisa dal gip Emilio Minio, il rapporto tra il clan e il gruppo imprenditoriale sarebbe stato fondato su uno scambio di reciproci vantaggi.

Gli arresti

La custodia cautelare in carcere è stata disposta anche per Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso e Antonio De Luca, ritenuti esponenti dell’organizzazione camorristica con diversi ruoli nella gestione delle attività criminali e dei rapporti sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan non si sarebbe limitato a esercitare la propria forza intimidatrice, ma avrebbe consolidato la propria presenza nell’economia locale attraverso i rapporti con gli imprenditori e una rete di relazioni con amministratori e funzionari pubblici, funzionale al condizionamento degli appalti e alla gestione degli interessi economici del sodalizio.

In cella è finito anche Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania. È accusato di aver preso due tangenti, da 100mila euro e da 20mila, per favorire gli imprenditori Mario e Marco Langella in due appalti pubblici per complessivi 53 milioni di euro.