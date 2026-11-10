L’uomo tradito dalla moglie nella casa che le aveva regalato: «Non vedo i miei figli da due anni»

L'uomo ha ricevuto otto denunce penali, per lesioni personali, maltrattamenti, stalking, furto, rapina: «Tutte archiviate perché il fatto non sussiste»

Il primario veneto a cui l’ex moglie dovrà restituire la casa per i tradimenti dice che non vede i figli da due anni. Loro vivono con la madre nella casa che adesso è stato deciso che torni di sua proprietà. «E voglio che restino lì, non li lascio certo per strada. Chiedo solo che venga concesso l’affido condiviso. Se c’è una giudice che ha avuto coraggio, ce n’è un’altra che è più cauta, rimanda le decisioni».

Il primario e l’ex moglie

In un’intervista al Corriere della Sera il medico dice che la sentenza del tribunale di Verona farà la storia: «Perché è una cosa più unica che rara che un uomo vinca in casi del genere». Il giudice ha revocato la donazione dell’appartamento che aveva fatto alla moglie prima della separazione. I suoi avvocati Roberto Mete, Massimiliano Sinacori e Virna Maci dicono che decisive non sono state le «plurime relazioni extraconiugali», ma che queste erano diventate di dominio pubblico, consumate tra l’altro con colleghi del marito, ledendo il suo onore. «Nelle corsie dell’ospedale ma anche quando andavo al supermercato sentivo alle mie spalle il vociare della gente. Sono passato per un violento, uno che picchiava le donne, per il corn…», racconta.

L’appartamento

Lui le dona l’appartamento nel 2021. «La mia era una vita serena, felice, ero completamente dedito alla famiglia e al lavoro. Dopo anni in cui facevo il pendolare, nel 2020 mia moglie e i miei due figli mi raggiungono. Compro casa, e per quella mia precedente faccio un atto liberale a favore di mia moglie». I tradimenti li scopre «l’anno dopo e nella maniera più tradizionale. Trovo uno screenshot inequivocabile: quattro anni prima aveva avuto una storia con il primario della clinica dove lavorava come infermiera. Di fronte all’evidenza, lei ammette e va via portando con sé i figli».

Le voci

Lei quel collega glielo aveva anche presentato: «L’avevo persino visitato per una colica renale». Ma durante una cena di fine anno la moglie di quel medico aveva pubblicamente rivelato la tresca. «Mia moglie mi aveva parlato di certe voci che giravano sul suo conto. A quel punto avevo chiamato il collega che ovviamente aveva negato tutto. Le ho dato fiducia, sono anche andato a parlare con la direttrice, una suora, della casa di cura. Ero tornato rinfrancato, fiero di aver difeso l’onore di mia moglie».

Le denunce

Poi, la scoperta: «Mi sono picchiato per non picchiare lei. Il giorno dopo sono andato al lavoro e avevo il volto tumefatto. Parte il procedimento che porta alla separazione e poi al divorzio. Nel frattempo scopro altri due tradimenti, con uomini sempre del mondo sanitario. Rapporti consumati anche nell’appartamento che le avevo donato». Sua moglie si difende e l’accusa di essere un violento. «Ricevo otto denunce penali, per lesioni personali, maltrattamenti, stalking, furto, rapina… Tutte archiviate, perché il fatto non sussiste».

«Nel dubbio, il giudice ovviamente sospende le visite. Dall’oggi al domani finisco nel tritacarne, e sono tuttora in questa situazione. Non li vedo da oltre due anni». Vivono con la madre nella casa che adesso è stato deciso che torni di sua proprietà. «E voglio che restino lì, non li lascio certo per strada. Chiedo solo che venga concesso l’affido condiviso. Se c’è una giudice che ha avuto coraggio, ce n’è un’altra che è più cauta, rimanda le decisioni. Ma io non mi arrendo, se serve scriverò anche a Carlo Nordio e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella».