La prima pilota di aerei non vedente d’Italia: «Sono arrivata a 200 ore di volo»

Lucia Sabrina Papa è cieca dalla nascita. Nel 2016, grazie a istruttori e associazioni, ha iniziato a pilotare: dagli ultraleggeri Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’acrobatico Extra EA-200

Lucia Sabrina Papa è cieca dalla nascita per una distrofia retinica. Ma aveva anche un sogno fino da bambina: «Volevo essere l’aereo, non il pilota», dice. Un motivo c’è: «L’aereo volava più in alto e più veloce degli uccelli. Immaginavo questo cielo, immenso, libero, mentre dalla mia condizione la terra si presentava piena di ostacoli». Ora la 56enne nata a Salice Salentino (Lecce) è la prima allieva pilota non vedente d’Italia.

La prima allieva pilota non vedente

Il Corriere della Sera racconta che Sabrina ha cominciato 11 anni fa «grazie all’associazione “Baroni rotti” e We-Fly Team; mi sono avvicinata al volo come passeggero e poi, grazie all’istruttore, ho capito come funzionavano i comandi». Ieri Papa era all’aeroporto di Fiumicino con la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. C’erano anche il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il responsabile della torre Aldo Crisafulli. Oggi vive a Roma e ha lavorato nell’informatica.

L’inizio

Nel 2016, grazie a istruttori e associazioni che rendono il volo accessibile alle persone con disabilità visiva, ha iniziato a pilotare: dagli ultraleggeri Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’acrobatico Extra EA-200. «Io, via via, tenevo sempre di più i comandi e cominciavo a sentire l’aereo sempre di più mio, finché ho trovato un istruttore che ha capito che avrei potuto fare molto di più, ci siamo inventati un metodo tattile per capire l’assetto dell’aereo, per leggere gli indicatori: ho imparato cosa fare e quando farlo. L’istruttore è sempre accanto me e rappresenta i miei occhi. Sono arrivata a 200 ore di volo con gli ultraleggeri e ora sono in aviazione generale. Ho provato anche l’elicottero ma preferisco l’aereo».

I piloti non vedenti

Il documentario Chiudi gli occhi e vola diretto da Julia Pietrangeli e uscito nel 2019 racconta la sua esperienza in Francia con Les Mirauds Volants, associazione di piloti non vedenti che usa strumenti con segnali sonori per fornire i dati di volo. «La storia di Lucia Sabrina Papa è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà, ma soprattutto ci invita a superare quei pregiudizi che rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità», ha detto Locatelli.