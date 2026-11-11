Il buco da 4 milioni di euro nei conti dell’Ordine degli avvocati di Roma

Dodicimila morosi nel bilancio 2025 e nessuna intenzione di recuperare i crediti, per ora

Nei conti dell’Ordine degli Avvocati di Roma c’è un buco da 4 milioni di euro. Lo dice il bilancio 2025 e si tratta dei crediti dovuti alla morosità dei 34 mila iscritti. La cifra precisa, fa sapere il Messaggero, è di 3.974.740 euro. Dopo l’ultima scadenza non avrebbero pagato addirittura in 12.296. Chi non è in regola con il saldo della quota dovrebbe essere sospeso fino alla regolarizzazione della posizione. Ma per ora non è accaduto nulla.

Il buco e la toppa

Il caso è finito alla Corte dei Conti. 26 componenti dell’Assemblea del Consiglio nazionale forense hanno inviato un esposto. Si ipotizza il danno erariale. Ai magistrati contabili viene chiesto di valutare «il comportamento tenuto, rispettivamente, dal presidente del Consiglio dell’Ordine e dal consigliere tesoriere». Viene anche domandato se, in caso di gravi irregolarità, «non ricorrano motivi di rilevante interesse pubblico da giustificare lo scioglimento».

La replica

Secondo il consiglio nazionale il Consiglio dell’Ordine «provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti mediante iscrizione a ruolo e che, per quanto risulta dalla corrispondenza intrattenuta tra la tesoreria del Cnf e della tesoreria del Coa di Roma, risulta che quest’ultimo provvede regolarmente alla corresponsione del contributo dovuto, attivando la procedura di sospensione degli iscritti morosi e provvedendo all’adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato pagamento».

Il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento, che permette il recupero dei crediti tramite l’Agenzia delle Entrate, è stato approvato solo il 15 ottobre. «Il Collegio, tenuto conto del venir meno delle motivazioni legate alla crisi pandemica – che negli anni passati sono state usate come giustificazioni per i mancati pagamenti, ndr – reputa necessario proseguire con azioni, oltre che di recupero nei confronti degli iscritti morosi, anche di sensibilizzazione».