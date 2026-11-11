Hacker, i prossimi attacchi a elettrodomestici e acqua: «Anche sanità e trasporti a rischio»

Gli allarmi europei e italiani sugli asset strategici: 177 obiettivi da preservare. Le reti idriche ed elettriche sotto la lente. Gli attacchi Ddos e ransomware. E gli allarmi infondati. Al centro un'unica regia? Piantedosi: «Investire nell'educazione digitale»

Dopo i frigoriferi dei supermercati e gli aeroporti toccherà agli elettrodomestici. Insieme a router e telecamere di sorveglianza. E a impianti di sicurezza, climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia. La minaccia degli hacker in Europa potrebbe anche avvalersi dell’intelligenza artificiale come strumento d’attacco. Poi ci sono gli asset strategici. Sono 177, 12 dei quali potenzialmente compromessi. A rischio ci sono oggi la sanità, i trasporti, le banche, la stessa sicurezza sul territorio. Le reti idriche, al centro di esercitazioni mirate in diversi paesi, ed elettriche. Le pubbliche amministrazioni, anche le piccole e medie imprese, i sistemi di telecomunicazione.

Gli elettrodomestici

L’allarme sugli elettrodomestici arriva da Juhan Lepassaar, direttore dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che ieri ha presentato al Parlamento europeo il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell’Ue. Il Messaggero spiega che uno dei pericoli è l’IA. I modelli più avanzati, come Mythos 5, possono individuare e sfruttare le vulnerabilità in tempi sempre più rapidi. «Ci troviamo di fronte a un doppio divario di competenze», ha osservato il direttore dell’Agenzia. La cosiddetta “frontier AI” mette così sotto pressione le difese. E serve anche un cambio di mentalità: «La popolazione europea è abituata a lunghi anni di tranquillità e serenità. Ora deve fare i conti con una minaccia che può arrivare persino da un frigorifero». In più «la criminalità è spesso più evoluta di chi è costretto a difendersi».

177 asset strategici

Poi ci sono i 177 asset strategici elencati dal Csirt, la squadra di risposta rapida agli attacchi informatici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I servizi pubblici essenziali come acqua, elettricità, gas. Nel 2026, ricorda il Corriere, gli attacchi cyber sono stati 3.271, con 1.922 episodi classificati come «incidenti». Attacchi dunque con «impatto confermato». Più del triplo rispetto al 2025. E con 2.729 situazioni che hanno richiesto l’intervento della squadra dell’Acn. Sono in calo comunque quelli DDoS (514), cioè con il blocco dei sistemi, stabili i ricatti ransomware (una novantina fino a giugno).

Gli elettrodomestici

Poi ci sono i soggetti che «non vengono raggiunti da comunicazioni puntuali, in quanto non espongono criticità». In particolare gli elettrodomestici connessi alla rete. Quelli che vengono comandati da remoto. E che avrebbero bisogno di implementazioni di sicurezza. Infine, il phishing e le azioni contro hardware e software non aggiornati. A dimostrazione che gli hacker sanno bene dove colpire, perché il fattore umano è a oggi ancora fondamentale . E spesso è il punto debole. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’intervista al Messaggero spiega che «c’è un elemento che sicuramente emerge con chiarezza: la volontà di creare destabilizzazione e colpire la credibilità e la reputazione delle istituzioni, alimentando insicurezza e sfiducia nei cittadini».

Attacchi e saccheggi

Piantedosi collega i saccheggi di Milano agli attacchi ai frigo e agli allarmi bomba su voli e scuole: «Il tentativo di generare allarme e minare la fiducia nelle istituzioni è certamente un elemento comune agli attacchi informatici che abbiamo esaminato. Su questo abbiamo registrato una sostanziale convergenza di valutazioni. Anche i ragazzi che hanno sfasciato vetrine sono stati chiamati all’appello attraverso strumenti digitali. Ciò detto, non ci sono elementi per sostenere che ci sia un’unica regia. Una cosa però è chiara: esistono soggetti interessati ad alimentare tensioni e a rappresentare le nostre democrazie come fragili e vulnerabili. Avviene con diversi canali ma quasi sempre facendo un utilizzo ostile della tecnologia. Il nostro compito è impedire che questi tentativi raggiungano il loro obiettivo. E abbiamo gli strumenti per farlo».

Allarmi infondati

Piantedosi dice che dalla riunione del comitato nazionale per l’ordine pubblico è emerso che «tutti gli episodi, pur gravi, sono serviti a diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati. Quanto alle scuole, occorre precisare che si è trattato della violazione di account riconducibili a istituti stranieri, i cui indirizzi sono stati utilizzati per inviare le minacce. Su questi episodi stanno indagando anche le autorità dei paesi coinvolti». Per contrastare la guerra cognitiva o ibrida «c’è bisogno di una risposta europea più forte e coordinata, fondata sulla condivisione delle informazioni, sulla prevenzione e sulla capacità di reagire rapidamente alle minacce. La cybersicurezza è ormai una componente essenziale della sicurezza nazionale. E su questo terreno l’Europa deve dimostrare di saper difendere con determinazione i propri interessi strategici».

Errori umani

E infine: «Molti degli incidenti registrati negli ultimi anni si sono avvantaggiati di errori umani o di scarsa consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti informatici. Se proprio bisogna investire su ulteriori misure è meglio farlo sull’educazione e sul corretto uso dei sistemi digitali».