Cyberattacco ai supermercati? L’Iran nega tutto e se la ride: «La Francia impari a gestire i frigoriferi»

Il ministro degli Esteri di Teheran contro Parigi dopo le accuse ufficiali sull'attacco hacker di ottobre: «Pensino alle loro proteste interne»

L’Iran respinge al mittente le accuse su un presunto coinvolgimento di suoi hacker nell’attacco informatico che tra l’11 e il 13 ottobre scorsi ha colpito i supermercati francesi. «Il ministero degli Esteri iraniano respinge categoricamente le accuse infondate e unilaterali del governo francese contro l’Iran riguardo a presunte attività informatiche in Francia», ha affermato il ministero. E ha aggiunto: «Condanniamo fermamente questa politica trita e ritrita di lanciare accuse contro la Repubblica islamica». Ieri la procura di Parigi aveva formalmente aperto un’indagine sul capo del gruppo di hacker iraniano Shahid Kaveh, sospettato di aver organizzato il cyberattacco ai supermercati.

Quali sono state le reazioni di Parigi e Teheran

«Incapace di gestire i frigoriferi, per non parlare di affrontare le rimostranze della propria popolazione, il governo francese scarica su altri la responsabilità dei propri fallimenti», commenta tagliente su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. «Sì, l’Iran è potente ma, a differenza della Francia, noi non esercitiamo il nostro potere sostenendo massacri a Gaza o bombardamenti di scuole e ospedali», affonda ancora, alludendo a un presunto supporto della Francia alle azioni militari israeliane,

Dopo l’apertura del fascicolo nei confronti del capo di Shahid Kaveh, il ministero degli Esteri francese ha promesso di promuovere sanzioni contro Teheran «a livello europeo» in risposta alle offensive informatiche. La prima ha avuto luogo durante un periodo di forte tensione tra Francia e Iran in cui l’ambasciatore della Repubblica islamica a Parigi era stato convocato dal Ministero degli Esteri francese dopo che alcuni post sui social media criticavano le azioni del governo francese.

Cos’era successo ai supermercati

L’attacco era stato compiuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre. Aveva riguardato in particolare un software sviluppato dalla società danese Danfoss che viene usato da molti marchi della grande distribuzione francese per gestire a distanza i sistemi di refrigerazione dei loro punti vendita. Una volta entrati nel sistema, sfruttando le falle di alcune vecchie versioni del software, gli hacker avevano preso il controllo dei frigoriferi da remoto, e impostato la temperatura interna a valori molto alti, costringendo i supermercati a buttare grandi quantità di prodotti. Tuttavia, l’allarme è esploso solo a inizio novembre quando si è verificato un altro attacco informatico su vasta scala a molti supermercati in tutta Europa e, nello stesso momento, all’Istituto di Trasfusione del Sangue di Parigi.