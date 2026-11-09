Cyberattacco alla DIA: hacker rivendica il furto di dati riservati. In corso verifiche della Polizia Postale

Comparso sul dark web, l'utente "weykofa" promette 302 file d'archivio con indagini su criminalità organizzata, raid e anche documenti riservati sul personale. Richiesto un pagamento in criptovalute

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica è al lavoro per verificare un presunto attacco hacker ai danni della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Nelle scorse ore, un utente anonimo identificato con il nickname “weykofa” ha annunciato sul dark web e diffuso tramite screenshot sui social network l’esfiltrazione di un archivio di circa 220 megabyte contenente 302 file riservati.

Cosa ci sarebbe nei file violati: foto inedite dei raid, registri del personale, atti di indagine

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità sulla reale violazione dei sistemi della DIA. Secondo quanto rivendicato dall’attaccante — e rilanciato su X dall’account di monitoraggio Dark Web Informer —, il pacchetto messo in vendita conterrebbe report di intelligence su 25 gruppi della criminalità organizzata transnazionale, atti d’indagine, dossier operativi, corrispondenza e analisi collegate a Europol e all’Unione Europea, oltre a foto inedite di raid, registri del personale e documenti finanziari interni.

L’hacker ha dichiarato di voler cedere i documenti solo a “utenti seri”, chiedendo il pagamento di un riscatto in criptovalute ad alta privacy come Bitcoin e Monero per ostacolare la tracciabilità delle transazioni. Gli accertamenti tecnici sono in corso per stabilire se si tratti di un effettivo data breach o di un tentativo di frode.