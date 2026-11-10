Cyberattacchi, l’allarme Ue: «Elettrodomestici prossimi possibili obiettivi». Il governo: «Ora rafforziamo i controlli»

Secondo il Viminale gli hacker puntano a diffondere allarmi e colpire la reputazione delle istituzioni. Il Pd chiede un’informativa in Parlamento

Dopo i recenti attacchi ai frigoriferi dei supermercati, potrebbero essere gli elettrodomestici o i router domestici i prossimi bersagli. Lo ha dichiarato all’Afp Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Enisa, l’agenzia Ue per la cybersicurezza dell’Ue, secondo cui l’Europa dovrebbe investire di più per contrastare le crescenti minacce informatiche. Nonostante il miglioramento nella postura di cybersecurity dei Ventisette, sottolinea infatti il rapporto 2026 dell’agenzia, il livello dei rischi informatici in Europa resta «significativo», anche perché ‘intero ecosistema è «in una fase di costante mutamento». Gli incidenti che hanno colpito i sistemi di refrigerazione in Europa e l’evoluzione dei modelli AI di frontiera, in particolare, «evidenziano lacune operative» e «la necessità di una condivisione tempestiva delle informazioni e di un maggiore coordinamento», ha detto Lepassaar.

L’analisi dei rischi al Viminale

Dei recenti cyber attacchi si è parlato anche a Roma, alla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È quanto emerso dalla che si è tenuta stamattina. L’incontro, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al quale hanno partecipato anche i capi delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è durato circa due ore e ha portato avanti una riflessione sulla «resilienza» dei sistemi italiani, sulla «continuità dei servizi» e sulle modalità utilizzate nei recenti attacchi informatici. Il Viminale punta ora a rafforzare il monitoraggio dei sistemi di sicurezza informatici più vulnerabili. Le azioni degli hacker – secondo il ministero dell’Interno – sarebbero finalizzate a creare elementi di destabilizzazione e diffondere allarmi infondati con l’obiettivo di incidere sulla reputazione delle istituzioni di volta in volta prese di mira. Nei giorni scorsi vari attacchi hacker avevano manomesso a distanza i frigoriferi di decine di supermercati e il gruppo filorusso NoName057(16) aveva diffuso sul dark web i dati personali del ministro Tajani e di altri esponenti delle istituzioni. Falsi, invece, gli allarmi bomba che avevano portato al dirottamento di diversi voli e il presunto furto di dati riservati della DIA.

La teoria di Tajani sulle minacce web

Ai microfoni di Radio anch’io, Tajani ha sostenuto che dietro gli attacchi ci sarebbe «un’organizzazione filorussa», precisando tuttavia che questo non significa «che c’è una responsabilità diretta della Federazione russa». Finché non ci saranno prove, ha spiegato, non sarà possibile adottare sanzioni a livello europeo, ma una volta identificati i responsabili si procederà, anche per evitare condizionamenti nelle campagne elettorali dei Paesi europei chiamati al voto nei prossimi mesi. «La mia richiesta di parlarne qui a Parigi al G7 è stata accolta e nel documento conclusivo ci sarà un messaggio molto chiaro su questo tema», ha aggiunto Tajani con riferimento al vertice dei ministri degli Esteri che si sta chiudendo. Intanto però Tajani è tornato nel mirino del gruppo di hacker filorussi NoName057(16), che hanno diffuso un nuovo post su Telegram in cui si alternano risposte e prese in giro a sue dichiarazioni.

Il post dell’ambasciata russa su Telegram

Nelle ultime ore sulla questione è intervenuta anche l’ambasciata russa, che in un commento su Telegram ha definito la vicenda degli hacker filorussi che avrebbero sottratto e diffuso dati sensibili di esponenti delle istituzioni italiane come il ministro degli Esteri Antonio Tajani un «vaudeville tragicomico». «Interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di vendere l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky», sostiene l’ambasciata.

La richiesta di una strategia nazionale per la sicurezza digitale

Dall’opposizione, il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia chiede che il governo riferisca al più presto in Parlamento e che venga individuata una «strategia nazionale per la sicurezza digitale», aggiungendo che «la cybersicurezza non è un settore accessorio della difesa militare: è una condizione della sovranità democratica, della continuità dei servizi pubblici e della tutela dei diritti».