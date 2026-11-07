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Tajani: Hacker russi hanno messo una taglia su di me e la mia famiglia. Io Non mi faccio intimidire – Il video

07 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2026 “Un gruppo di hacker russi ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia. Sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l’obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui social. Courtesy: Antonio Tajani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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