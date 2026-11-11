Il vero effetto del decreto bollette: 20 euro di risparmi annui per le famiglie

I due meccanismi della norma varata dal governo Meloni. E la differenza tra privati e imprese. Che potranno far pesare i costi sui clienti finali grazie ai contratti a prezzo variabile

Il meccanismo insito nel decreto bollette porta a un risparmio di una ventina di euro l’anno alle famiglie. Mentre per le imprese sarà di più perché consumano più energia. Il Foglio oggi dettaglia come funziona la norma licenziata dal governo Meloni, che dispone lo sgravio di alcuni oneri per il trasporto del gas utilizzato nelle centrali termoelettriche. Ed è finanziato con gli oneri per il trasporto del gas che vanno nella bolletta di tutti, mentre la compensazione degli extracosti spetta agli acquirenti all’ingrosso. Che potranno farli pesare ai clienti finali grazie ai contratti a prezzo variabile.

Il decreto bollette

Il decreto, spiega ancora il Foglio, ammette i contratti a prezzo fisso stipulati prima della sua entrata in vigore. Deve però rispettare un paletto: «Limitare le variazioni degli scambi transfrontalieri di energia elettrica». In pratica, non deve abbattere i prezzi al punto da trasformare il nostro paese da importatore a esportatore. Perché così i consumatori italiani pagherebbero lo sconto a quelli dei paesi vicini. La determinazione spetta all’Arera. Lo sconto sugli oneri di trasporto va a beneficio di tutti e i costi finiscono sulle bollette. Il meccanismo del decreto riguarda i clienti con contratto a prezzo variabile. Chi ha il prezzo fisso, per definizione, continua a pagare quanto pattuito, almeno fino alla scadenza del contratto.

Gli effetti

L’effetto della prima misura è una media annua di circa 5 euro/MWh, quasi il doppio dei 3 euro/MWh attribuiti dalla relazione del decreto originale. L’altra dipende dal Ttf. La relazione tecnica, citando “la curva dei prezzi forward”, dice che sarà applicabile “da gennaio a luglio”, con un rimborso calante. Il beneficio netto è di circa 7 euro/MWh. In media sull’anno ci sarà quindi un risparmio complessivo di 10 euro/MWh. E quindi un effetto per una famiglia media (con consumi di 2 MWh/anno) con contratto a prezzo variabile al massimo di 20 euro all’anno.