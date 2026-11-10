Scanzi e l’ultima frecciatina sulla «stima smisurata per Del Vecchio». Lui replica: «Trattate così i vostri azionisti?»

Nel suo ultimo articolo Scanzi commenta la presentazione di QN Media alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, ironizzando sull'evento e dando consigli per futuri acquisti all'imprenditore

Continua il botta e risposta tra Il Fatto Quotidiano e Leonardo Maria Del Vecchio, che dopo l’Opa fallita su Seif è entrato nel giornale con il 2%. Questa volta al centro dello scontro c’è l’ultimo articolo di Andrea Scanzi, in cui ironizza sull’evento di presentazione di QN Media e sul ruolo dell’imprenditore nell’editoria italiana. Al commento è seguita la replica di Del Vecchio che ha parlato di uno «stalking mediatico», con la promessa di guardare presto i bilanci del giornale.

Il commento di Scanzi parte dalla presentazione di QN Media alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma: un evento affollato di esponenti del governo, della maggioranza e anche dell’opposizione. «C’erano praticamente tutti – scrive -. Da Meloni a La Russa, da Tajani a Piantedosi, da Lupi a Bignami, da Donzelli a Lotito, passando per altri personaggi di centrodestra come Renzi, Boschi e quel soggetto pseudo-giornalistico che passa la vita su La7 a prendere schiaffi in faccia mentre difende l’indifendibile». Aggiungendo: «Purtroppo per noi c’erano anche molti membri dell’opposizione, compresi Schlein, Conte e l’immensamente tafazziano Bonelli». Proprio questa compresenza è un esempio per Scanzi di una politica e di un’informazione che amano «litigare per finta in pubblico, per poi abbracciarsi smodatamente in privato».

E oltre alle figure politiche, Scanzi si sofferma sulla presentatrice dell’evento, Ilaria D’Amico, «assai a suo agio nel celebrare l’incoronazione di un soggetto che nei ritagli di tempo sta cercando di papparsi (ovviamente senza riuscirci) Il Fatto quotidiano». E poi su quello che chiama «il Vespa dei rapper, ovvero Fedez, che pare essere uno dei consiglieri comunicativi di Del Vecchio (e i risultati si vedono tutti)».

Con sarcasmo, Scanzi sottolinea che sia lui che Il Fatto hanno una «una stima smisurata del prode condottiero Del Vecchio Junior» e gli augurano «ogni gioia e ogni successo». Ma soprattutto sono invidiosi «del suo eloquio, della sua intelligenza, della sua lucidità, del suo garbo e di quel suo essersi fatto tutto da solo, senza nessun aiuto dal padre o dalla famiglia (che peraltro notoriamente lo adora)». Scanzi chiude il suo commento con dei consigli per nuovi acquisti e nuove imprese. «Sappiamo bene che Del Vecchio non ha bisogno di consigli, men che meno dei nostri – termina-. Ciò nondimeno, accetti questi nostri umili suggerimenti, che certo lo renderebbero ancor più grande e leggendario».

Come ha risposto Del Vecchio

Dopo il commento di Scanzi, è arrivata la risposta di Del Vecchio che su X si è rivolto al giornale nella sua nuova veste di socio. «Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti?», si domanda l’imprenditore. Per poi aggiungere: «E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci».

Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti? 🤭 E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci 😅 https://t.co/H13pZDRuCr — Leonardo Maria Del Vecchio (@LeonardoMDV_95) November 10, 2026

Cos’è successo tra Del Vecchio e il Fatto

Dopo l’ingresso nel Giornale e nel Quotidiano Nazionale, ora rilanciato con QN Media, a fine ottobre Lmdv Capital aveva avviato una due diligence su Seif, la società editrice del Fatto, per valutare un’offerta di acquisto. I soci fondatori, però, avevano fatto sapere di non voler cedere le quote e il direttore Marco Travaglio aveva dichiarato che il giornale non era in vendita, sottolineando la sua volontà di proseguire «senza padroni». Del Vecchio ha così rinunciato all’Opa, per poi rilanciare comprando il 2% del Fatto: ora è un azionista di minoranza e può chiedere informazioni e partecipare alle assemblee.