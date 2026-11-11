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Allarmi bomba nelle scuole: Meloni fa il punto a Palazzo Chigi. Domani gli incontri con le opposizioni

11 Novembre 2026 - 17:49 Stefania Carboni
allarmi bomba meloni
Al tavolo con i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi e Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Inclusi anche i responsabili dei servizi di intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Domani l'incontro con le opposizioni: vannacciani inclusi
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L’ondata di allarmi bomba inviati questa mattina a numerosi istituti scolastici in tutta Italia ha portato Palazzo Chigi a mobilitarsi su più fronti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver rassicurato l’opinione pubblica via social, ha riunito a Chigi un tavolo d’emergenza. Presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa), il sottosegretario Alfredo Mantovano e i responsabili dei servizi di intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Opposizioni invitante a un punto con la premier

In risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalle minoranze — con Elly Schlein (PD) e Luca Pirondini (M5S) che sollecitano un’informativa urgente del ministro Piantedosi in Senato — Meloni ha inoltre convocato i leader dell’opposizione a Palazzo Chigi per domani, per condividere i riscontri raccolti dall’intelligence e favorire un coordinamento condiviso a tutela della sicurezza nazionale. Questo perché anche il Copasir ha avviato i primi passi formali per richiedere un quadro informativo dettagliato all’esecutivo.

Crosetto: «Strategia per seminare panico, a cui si aggiungono i mitomani»

Sul meccanismo dietro l’escalation è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, evidenziando la facilità tecnica con cui è possibile diffondere allarmi via email. «Fa parte di una strategia per seminare terrore e creare allarme: chiunque oggi può mandare una mail minatoria a scuole o vettori aerei. A questo scenario si affiancano poi cretini e mitomani che approfittano del contesto per scatenare il panico. Le forze dell’ordine stanno lavorando proprio per distinguere le minacce reali dalle azioni di singoli emulatori», ha dichiarato.

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